Справа Шабуніна: сторона захисту просила про відвід судді Гречаної, але клопотання відхилили

Під час судового засідання по обранню запобіжного заходу голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України, сторона захисту заявила про відвід судді Світлани Гречаної через можливу упередженість. Проте клопотання - відхилили, розгляд продовжить суддя Гречана, передає кореспондент УНН.

Деталі

На початку судового засідання сторона захисту заявила про відвід судді Світлани Гречаної через можливу упередженість.

У вказаній справі існують підстави вважати, що є обставини, які викликають сумнів у упередженості Світлани Гречаної, оскільки Шабунін є головою правління громадської організації ЦПК, а ця організація неодноразово критикувала діяльність судді - сказав адвокат.

Прокурор просить суд відмовити у заміні судді та називає це затягуванням прийняття рішення. Водночас адвокат наголосив, що розгляд справи не затягується, адже суд не виходив до укриття під час повітряної тривоги.

Додамо

Наразі відомо, що клопотання захисту Шабуніна щодо відведення судді відхилили.

Обрання запобіжного заходу главі ЦПК продовжить суддя Гречана.

Контекст

11 липня УНН повідомяв, що правоохоронці повідомили про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Адвокатом громадського активіста і військовослужбовця Віталія Шабуніна став Сергій Рокунь, який влітку минулого року раптово пішов з НАБУ після низки скандалів і напередодні міжнародного аудиту.