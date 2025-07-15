Справа Шабуніна: сторона захисту просила про відвід судді Гречаної, але клопотання відхилили

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
12:51 • 25774 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
10:57 • 51784 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
10:52 • 33929 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
10:23 • 57523 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 43676 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
15 липня, 06:35 • 91751 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 70191 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 96340 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 75992 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
14 липня, 15:00 • 56282 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4м/с
38%
746мм
Популярнi новини
У Дніпрі через дронову атаку рф пошкоджено будинки та гімназію15 липня, 05:28 • 30565 перегляди
Дрони атакували російські міста єлець і воронєж: пошкоджено завод "енергія"15 липня, 05:59 • 39009 перегляди
Результати обшуків на митниці: інспектор зі Львова просив 1600 доларів за безперешкодне розмитнення авто 15 липня, 07:15 • 22170 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 47681 перегляди
У кремлі прокоментували заяву Трампа щодо посилення санкцій проти рф12:44 • 19753 перегляди
Публікації
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
12:51 • 25772 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів10:57 • 51781 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних10:23 • 57521 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну 15 липня, 06:35 • 91749 перегляди
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума14 липня, 16:13 • 87561 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію14:33 • 1334 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця13:05 • 11369 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 47720 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 67079 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 70296 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Справа Шабуніна: сторона захисту просила про відвід судді Гречаної, але клопотання відхилили

Київ • УНН

 • 1824 перегляди

Захист голови ЦПК Віталія Шабуніна заявив відвід судді Світлані Гречаній через упередженість, але клопотання відхилили. Шабуніну інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство з використанням транспорту ЗСУ.

Справа Шабуніна: сторона захисту просила про відвід судді Гречаної, але клопотання відхилили

Під час судового засідання по обранню запобіжного заходу голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України, сторона захисту заявила про відвід судді Світлани Гречаної через можливу упередженість. Проте клопотання - відхилили, розгляд продовжить суддя Гречана, передає кореспондент УНН.

Деталі

На початку судового засідання сторона захисту заявила про відвід судді Світлани Гречаної через можливу упередженість.

У вказаній справі існують підстави вважати, що є обставини, які викликають сумнів у упередженості Світлани Гречаної, оскільки Шабунін є головою правління громадської організації ЦПК, а ця організація неодноразово критикувала діяльність судді 

- сказав адвокат.

Прокурор просить суд відмовити у заміні судді та називає це затягуванням прийняття рішення. Водночас адвокат наголосив, що розгляд справи не затягується, адже суд не виходив до укриття під час повітряної тривоги.

Додамо

Наразі відомо, що клопотання захисту Шабуніна щодо відведення судді відхилили.

Обрання запобіжного заходу главі ЦПК продовжить суддя Гречана.

Контекст

11 липня УНН повідомяв, що правоохоронці повідомили про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Адвокатом громадського активіста і військовослужбовця Віталія Шабуніна став Сергій Рокунь, який влітку минулого року раптово пішов з НАБУ після низки скандалів і напередодні міжнародного аудиту.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9