Дело Шабунина: сторона защиты просила об отводе судьи Гречаной, но ходатайство отклонили

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины, сторона защиты заявила об отводе судьи Светланы Гречаной из-за возможной предвзятости. Однако ходатайство отклонили, рассмотрение продолжит судья Гречаная, передает корреспондент УНН.

Детали

В начале судебного заседания сторона защиты заявила об отводе судьи Светланы Гречаной из-за возможной предвзятости.

В указанном деле существуют основания полагать, что есть обстоятельства, вызывающие сомнение в предвзятости Светланы Гречаной, поскольку Шабунин является председателем правления общественной организации ЦПК, а эта организация неоднократно критиковала деятельность судьи - сказал адвокат.

Прокурор просит суд отказать в замене судьи и называет это затягиванием принятия решения. В то же время адвокат подчеркнул, что рассмотрение дела не затягивается, ведь суд не выходил в укрытие во время воздушной тревоги.

Добавим

Сейчас известно, что ходатайство защиты Шабунина об отводе судьи отклонили.

Избрание меры пресечения главе ЦПК продолжит судья Гречаная.

Контекст

11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Адвокатом общественного активиста и военнослужащего Виталия Шабунина стал Сергей Рокунь, который летом прошлого года внезапно ушел из НАБУ после ряда скандалов и накануне международного аудита.