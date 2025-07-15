Адвокатом Шабуніна став ексдетектив НАБУ, який фігурував у скандалі зі стеженням за синагогою та в ЄСПЛ

Адвокатом громадського активіста і військовослужбовця Віталія Шабуніна став Сергій Рокунь, який влітку минулого року раптово пішов з НАБУ після низки скандалів і напередодні міжнародного аудиту, повідомляє УНН.

Рокунь востаннє подав річну декларацію у березні 2025 року, зазначивши там, що звільнився з посади старшого детектива - керівника відділу детективів. Одним із найгучніших епізодів, які викликали резонанс, було його причетність до організації зовнішнього спостереження в Європейському суді з прав людини, а також за синагогою в Києві.

"При цьому детектив, спійманий на стеженні в Страсбурзі, і детектив, що фігурує в протоколі про проведення аудіоконтролю в синагозі це одна і те ж особа - співробітник Артема Ситника С. Рокунь", - заявляв свого часу головний рабин України Моше Реувен Азман.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру Віталію Шабуніну який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Мобілізувавшись у 2022 році, фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" до НАЗК перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Додамо, що НАЗК є органом виконавчої влади і не може бути "прихистком" для військовослужбовців, які перебувають на службі.

За інформацією ДБР, з лютого 2022 року працівники бюро здійснювали досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні щодо ухилення від військової служби (ст. 409 Кримінального кодексу України). За результатами розслідувань: повідомлено про підозру — 329 особам, скеровано до суду — 286 обвинувальних актів. Винесено вироки — 119 особам.

Сьогодні, 15 липня Шабуніну обирають у суді міру запобіжного заходу.