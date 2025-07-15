Шабунину избрали меру пресечения в виде личного обязательства

Судья Печерского суда Киева Светлана Гречаная удовлетворила ходатайство прокурора о мере пресечения главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины, в виде личного обязательства до 20 августа, передает корреспондент УНН.

Удовлетворить ходатайство прокурора… применить меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа 2025 года - сказала судья.

На Шабунина возложили следующие обязанности:

не отлучаться из Харьковской области, где несет службу Шабунин, за исключением выполнения боевых задач;

воздержаться от общения с военными и бывшими военными;

не посещать НАПК;

сдать заграничный паспорт.

Определение обжалованию не подлежит.

Дополнение

Сегодня во время судебного заседания судья Светлана Гречаная отклонила ходатайство защиты Виталия Шабунина о переносе рассмотрения меры пресечения на другой день.

Обвинение просило надеть электронный браслет на Шабунина, однако во время заседания подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства на 2 месяца.

Напомним

11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Адвокатом общественного активиста и военнослужащего Виталия Шабунина стал Сергей Рокунь, который летом прошлого года внезапно ушел из НАБУ после ряда скандалов и накануне международного аудита.