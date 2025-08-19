Суд продлил меру пресечения Шабунину
Киев • УНН
Печерский суд продлил меру пресечения главе ЦПК Виталию Шабунину до 19 октября. Его подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве.
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 19 октября главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, которого подозревают в уклонении от прохождения военной службы, передает УНН.
Детали
Суд продлил меру пресечения Шабунину в виде личного обязательства до 19 октября. Напомним, 11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины.
В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.
Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
ГБР объявило новое подозрение командиру Виталия Шабунина в пособничестве в уклонении от военной службы. Самому Шабунину изменили обстоятельства подозрения, но без изменения квалификации преступления.
В июле судья Печерского суда Киева Светлана Гречаная удовлетворила ходатайство прокурора о мере пресечения главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины, в виде личного обязательства до 20 августа.