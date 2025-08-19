Суд продлил меру пресечения Шабунину

$41.260.08
12:26 • 14449 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
12:13 • 28666 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
12:09 • 27855 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
11:23 • 28755 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 23820 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
19 августа, 09:27 • 21433 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 90519 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 70493 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 84670 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103016 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов19 августа, 06:55 • 107314 просмотра
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине19 августа, 07:45 • 18810 просмотра
"Сообщения больше нет": Силы обороны Украины уничтожили российский поезд с горючим в ЗапорожьеPhoto19 августа, 08:51 • 7476 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 15641 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 19985 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Германия
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 16315 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 101248 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 55158 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 111940 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 100751 просмотра
Фокс Ньюс
Хранитель
Евро
Доллар США
BFM TV

Суд продлил меру пресечения Шабунину

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Печерский суд продлил меру пресечения главе ЦПК Виталию Шабунину до 19 октября. Его подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве.

Суд продлил меру пресечения Шабунину

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 19 октября главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, которого подозревают в уклонении от прохождения военной службы, передает УНН.

Детали

Суд продлил меру пресечения Шабунину в виде личного обязательства до 19 октября. Напомним, 11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины.

В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

ГБР объявило новое подозрение командиру Виталия Шабунина в пособничестве в уклонении от военной службы. Самому Шабунину изменили обстоятельства подозрения, но без изменения квалификации преступления.

В июле судья Печерского суда Киева Светлана Гречаная удовлетворила ходатайство прокурора о мере пресечения главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины, в виде личного обязательства до 20 августа. 

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Вооруженные силы Украины
Печерский район
Украина
Киев