Шабуніну змінили підозру, а його командиру оголосили нову - ДБР

Голові правління ЦПК Віталію Шабуніну змінили підозру, але без зміни кваліфікації злочину, а от його командиру повідомили про нову підозру - у пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків військової служби, передає УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР за процесуального керівництва Київської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про нову підозру - у пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків військової служби командиру однієї з військових частин Київщини та вручили підозру з оновленим змістом обставин скоєння злочину безпосередньо військовослужбовцю - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тисячі гривень.

У звʼязку з цим командиру додатково інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Оскільки обставини учинення злочину змінилися, безпосередньо військовослужбовцю, якому командир сприяв в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство. Розслідування триває - роз'яснили у ДБР.

Нагадаємо

11 липня УНН повідомяв, що правоохоронці повідомили про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Адвокатом громадського активіста і військовослужбовця Віталія Шабуніна став Сергій Рокунь, який влітку минулого року раптово пішов з НАБУ після низки скандалів і напередодні міжнародного аудиту.

Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання