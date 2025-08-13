Шабуніну змінили підозру, а його командиру оголосили нову - ДБР

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
12:02 • 1972 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 11999 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 25965 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 18101 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 31397 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 21884 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 46244 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 31515 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 62824 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 82988 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
36%
756мм
Популярнi новини
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 39230 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 39188 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 18445 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 28477 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 6346 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 25949 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 31381 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 46234 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 62815 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 39144 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кіпер Олег Олександрович
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 18520 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 39273 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 22065 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 29617 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 134905 перегляди
Актуальне
The New York Times
ChatGPT
Дія (сервіс)
Financial Times
Панцирь-С1

Шабуніну змінили підозру, а його командиру оголосили нову - ДБР

Київ • УНН

 • 486 перегляди

ДБР оголосило нову підозру командиру Віталія Шабуніна у пособництві в ухиленні від військової служби. Самому Шабуніну змінили обставини підозри, але без зміни кваліфікації злочину.

Шабуніну змінили підозру, а його командиру оголосили нову - ДБР

Голові правління ЦПК Віталію Шабуніну змінили підозру, але без зміни кваліфікації злочину, а от його командиру повідомили про нову підозру - у пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків військової служби, передає УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР за процесуального керівництва Київської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про нову підозру - у пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків військової служби командиру однієї з військових частин Київщини та вручили підозру з оновленим змістом обставин скоєння злочину безпосередньо військовослужбовцю 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тисячі гривень.

У звʼязку з цим командиру додатково інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Оскільки обставини учинення злочину змінилися, безпосередньо військовослужбовцю, якому командир сприяв в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство. Розслідування триває 

- роз'яснили у ДБР.

Нагадаємо

11 липня УНН повідомяв, що правоохоронці повідомили про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Адвокатом громадського активіста і військовослужбовця Віталія Шабуніна став Сергій Рокунь, який влітку минулого року раптово пішов з НАБУ після низки скандалів і напередодні міжнародного аудиту.

Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання15.07.25, 19:37 • 6405 переглядiв

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Україна
Київ