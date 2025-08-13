Шабунину изменили подозрение, а его командиру объявили новое - ГБР

Главе правления ЦПК Виталию Шабунину изменили подозрение, но без изменения квалификации преступления, а вот его командиру сообщили о новом подозрении - в пособничестве в уклонении подчиненным от исполнения обязанностей военной службы, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР под процессуальным руководством Киевской Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о новом подозрении - в пособничестве в уклонении подчиненным от исполнения обязанностей военной службы командиру одной из воинских частей Киевщины и вручили подозрение с обновленным содержанием обстоятельств совершения преступления непосредственно военнослужащему - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, командир с нарушением установленных процедур откомандировал военнослужащего в государственный орган, где тот не выполнял ни обязанностей службы, ни функций учреждения. Вместо этого он проводил время по своему усмотрению в столице, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. При этом получал денежное обеспечение и таким образом противоправно завладел государственными средствами на более чем 224 тысячи гривен.

В связи с этим командиру дополнительно инкриминировано пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Поскольку обстоятельства совершения преступления изменились, непосредственно военнослужащему, которому командир способствовал в совершении преступления своими действиями, изменено также подозрение, однако без изменения квалификации преступления. Ему, как и ранее, инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество. Расследование продолжается - разъяснили в ГБР.

Напомним

11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении председателю ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Адвокатом общественного активиста и военнослужащего Виталия Шабунина стал Сергей Рокунь, который летом прошлого года внезапно ушел из НАБУ после ряда скандалов и накануне международного аудита.

Шабунину избрали меру пресечения в виде личного обязательства