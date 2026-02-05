$43.190.22
4 лютого, 21:10
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 19528 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 15856 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 16139 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 17558 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 17306 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 14535 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13494 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19928 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26805 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
У готелі "Дніпро" на столичному Хрещатику сталася пожежа - КМДА

Київ

 • 296 перегляди

У Києві рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла на 4-му поверсі готелю "Дніпро" на вулиці Хрещатик. Аварійно-рятувальні служби працюють на місці події.

У готелі "Дніпро" на столичному Хрещатику сталася пожежа - КМДА

У центрі Києва пожежа охопила четвертий поверх готелю "Дніпро" на вулиці Хрещатик, повідомили у КМДА у четвер, пише УНН.

Рятувальники ліквідовують пожежу в Печерському районі. Загоряння сталось на 4-му поверсі готелю "Дніпро" на вулиці Хрещатик

- повідомили у КМДА.

На місці пожежі, як вказано, працюють аварійно-рятувальні служби.

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Печерський район