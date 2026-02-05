У готелі "Дніпро" на столичному Хрещатику сталася пожежа - КМДА

У центрі Києва пожежа охопила четвертий поверх готелю "Дніпро" на вулиці Хрещатик, повідомили у КМДА у четвер, пише УНН.

Рятувальники ліквідовують пожежу в Печерському районі. Загоряння сталось на 4-му поверсі готелю "Дніпро" на вулиці Хрещатик - повідомили у КМДА.

На місці пожежі, як вказано, працюють аварійно-рятувальні служби.

Пожежа сталася в офісі на столичному Хрещатику: є обвал перекриття та сильне задимлення