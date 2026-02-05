У готелі "Дніпро" на столичному Хрещатику сталася пожежа - КМДА
Київ • УНН
У Києві рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла на 4-му поверсі готелю "Дніпро" на вулиці Хрещатик. Аварійно-рятувальні служби працюють на місці події.
У центрі Києва пожежа охопила четвертий поверх готелю "Дніпро" на вулиці Хрещатик, повідомили у КМДА у четвер, пише УНН.
Рятувальники ліквідовують пожежу в Печерському районі. Загоряння сталось на 4-му поверсі готелю "Дніпро" на вулиці Хрещатик
На місці пожежі, як вказано, працюють аварійно-рятувальні служби.
