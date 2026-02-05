В отеле "Днепр" на столичном Крещатике произошел пожар - КГГА
Киев • УНН
В Киеве спасатели ликвидируют пожар, возникший на 4-м этаже отеля "Днепр" на улице Крещатик. Аварийно-спасательные службы работают на месте происшествия.
В центре Киева пожар охватил четвертый этаж гостиницы "Днепр" на улице Крещатик, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.
Спасатели ликвидируют пожар в Печерском районе. Возгорание произошло на 4-м этаже гостиницы "Днепр" на улице Крещатик
На месте пожара, как указано, работают аварийно-спасательные службы.
