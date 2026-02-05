В отеле "Днепр" на столичном Крещатике произошел пожар - КГГА

$43.170.02
51.030.08
ukenru
07:22 • 1290 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 12797 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 23315 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 18520 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 18515 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 19312 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 18199 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 15106 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13715 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 20129 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
Популярные новости
В Сумской области введена комбинированная логистика для пассажирских поездов из-за ситуации с безопасностью – Укрзализныця4 февраля, 22:28 • 7114 просмотра
Аномальные морозы в Нью-Йорке: число жертв среди бездомных возросло до 17 человек4 февраля, 22:49 • 7612 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 14907 просмотра
РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек5 февраля, 00:59 • 8868 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto05:37 • 4478 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 38767 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 69333 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 69692 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 108815 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 115450 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Покровск
Гуляйполе
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 15089 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 9520 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 9532 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 12799 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 11202 просмотра
В отеле "Днепр" на столичном Крещатике произошел пожар - КГГА

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

В Киеве спасатели ликвидируют пожар, возникший на 4-м этаже отеля "Днепр" на улице Крещатик. Аварийно-спасательные службы работают на месте происшествия.

В отеле "Днепр" на столичном Крещатике произошел пожар - КГГА

В центре Киева пожар охватил четвертый этаж гостиницы "Днепр" на улице Крещатик, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.

Спасатели ликвидируют пожар в Печерском районе. Возгорание произошло на 4-м этаже гостиницы "Днепр" на улице Крещатик

- сообщили в КГГА.

На месте пожара, как указано, работают аварийно-спасательные службы.

Пожар произошел в офисе на столичном Крещатике: есть обрушение перекрытия и сильное задымление26.01.26, 09:24 • 5307 просмотров

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Печерский район