В отеле "Днепр" на столичном Крещатике произошел пожар - КГГА

В центре Киева пожар охватил четвертый этаж гостиницы "Днепр" на улице Крещатик, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.

Спасатели ликвидируют пожар в Печерском районе. Возгорание произошло на 4-м этаже гостиницы "Днепр" на улице Крещатик - сообщили в КГГА.

На месте пожара, как указано, работают аварийно-спасательные службы.

