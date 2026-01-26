Пожар произошел в офисе на столичном Крещатике: есть обрушение перекрытия и сильное задымление
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева на улице Крещатик горит 4-этажное офисное здание. Между 2-м и 3-м этажами обрушилось перекрытие, наблюдается сильное задымление.
Пожар разгорелся в офисном здании на улице Крещатик в центре Киева, произошел обвал перекрытия и наблюдается сильное задымление, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.
Возгорание произошло на 1-м этаже 4-этажного офисного здания на улице Крещатик. Между 2-м и 3-м этажами произошло разрушение перекрытия
Спасатели, как отмечается, ликвидируют пожар.
"На месте наблюдается сильное задымление", - отметили в КГГА.
