Пожар произошел в офисе на столичном Крещатике: есть обрушение перекрытия и сильное задымление

Пожар разгорелся в офисном здании на улице Крещатик в центре Киева, произошел обвал перекрытия и наблюдается сильное задымление, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

Возгорание произошло на 1-м этаже 4-этажного офисного здания на улице Крещатик. Между 2-м и 3-м этажами произошло разрушение перекрытия - сообщили в КГГА.

Спасатели, как отмечается, ликвидируют пожар.

"На месте наблюдается сильное задымление", - отметили в КГГА.

