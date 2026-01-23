В Киеве в одном из районов возможно ухудшение качества воздуха из-за пожара на складах - КГГА
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева наблюдается временное ухудшение состояния воздуха из-за пожара на территории складов. Жителям рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
В Киеве в одном из районов произошел пожар на складах, возможно ухудшение качества воздуха, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.
В Святошинском районе может наблюдаться временное ухудшение состояния воздуха из-за пожара на территории складов
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
На месте пожара, как отмечается, работают аварийно-спасательные службы.
Дополнение
В то же время в КГГА указали, что в результате отключений электроснабжения, вызванных вражескими обстрелами, в столице произошел временный сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.
Как сообщают в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в условиях обесточивания или нестабильного электропитания оборудование работает некорректно. В частности, приборы не всегда способны обеспечивать точные показатели качества воздуха, а частые вынужденные перезапуски негативно влияют на работу автономных станций. Поэтому во время длительного отсутствия электроснабжения данные о состоянии атмосферного воздуха могут быть временно недоступны.
Специалисты принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления стабильной работы оборудования, отметили в КГГА.