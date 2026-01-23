$43.170.01
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
О чем договорились в москве американская делегация и путин
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
В Киеве в одном из районов возможно ухудшение качества воздуха из-за пожара на складах - КГГА

Киев • УНН

 • 624 просмотра

В Святошинском районе Киева наблюдается временное ухудшение состояния воздуха из-за пожара на территории складов. Жителям рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

В Киеве в одном из районов возможно ухудшение качества воздуха из-за пожара на складах - КГГА

В Киеве в одном из районов произошел пожар на складах, возможно ухудшение качества воздуха, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

В Святошинском районе может наблюдаться временное ухудшение состояния воздуха из-за пожара на территории складов

- отметили в КГГА.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

На месте пожара, как отмечается, работают аварийно-спасательные службы.

Дополнение

В то же время в КГГА указали, что в результате отключений электроснабжения, вызванных вражескими обстрелами, в столице произошел временный сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.

Как сообщают в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в условиях обесточивания или нестабильного электропитания оборудование работает некорректно. В частности, приборы не всегда способны обеспечивать точные показатели качества воздуха, а частые вынужденные перезапуски негативно влияют на работу автономных станций. Поэтому во время длительного отсутствия электроснабжения данные о состоянии атмосферного воздуха могут быть временно недоступны.

Специалисты принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления стабильной работы оборудования, отметили в КГГА.

Юлия Шрамко

