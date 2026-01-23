У Києві в одному з районів можливе погіршення якості повітря через пожежу на складах - КМДА

$43.170.01
08:25 • 6828 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 21570 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 16050 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 17362 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 18348 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 22289 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 45941 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 58202 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 40618 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 33489 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години23 січня, 00:19 • 25917 перегляди
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo04:26 • 12818 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів04:36 • 13865 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф05:00 • 37181 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів05:24 • 25186 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 21570 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 38744 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 42645 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 53857 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 45101 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Давос
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 19772 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 36599 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 32348 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 58962 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 75193 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

У Києві в одному з районів можливе погіршення якості повітря через пожежу на складах - КМДА

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У Святошинському районі Києва спостерігається тимчасове погіршення стану повітря через пожежу на території складів. Мешканцям рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

У Києві в одному з районів можливе погіршення якості повітря через пожежу на складах - КМДА

У Києві в одному з районів сталася пожежа на складах, можливе погіршення якості повітря, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.

У Святошинському районі може спостерігатися тимчасове погіршення стану повітря через пожежу на території складів

- зазначили у КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

На місці пожежі, як зазначається, працюють аварійно-рятувальні служби.

Доповнення

Водночас у КМДА вказали, що внаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, у столиці стався тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.

Як повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, за умов знеструмлень або нестабільного електроживлення обладнання працює некоректно. Зокрема, прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря, а часті вимушені перезапуски негативно впливають на роботу автономних станцій. Тому під час тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступні.

Фахівці вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання, зазначили у КМДА.

Юлія Шрамко

