У Києві в одному з районів можливе погіршення якості повітря через пожежу на складах - КМДА

У Києві в одному з районів сталася пожежа на складах, можливе погіршення якості повітря, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.

У Святошинському районі може спостерігатися тимчасове погіршення стану повітря через пожежу на території складів - зазначили у КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

На місці пожежі, як зазначається, працюють аварійно-рятувальні служби.

Доповнення

Водночас у КМДА вказали, що внаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, у столиці стався тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.

Як повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, за умов знеструмлень або нестабільного електроживлення обладнання працює некоректно. Зокрема, прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря, а часті вимушені перезапуски негативно впливають на роботу автономних станцій. Тому під час тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступні.

Фахівці вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання, зазначили у КМДА.