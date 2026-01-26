Пожежа сталася в офісі на столичному Хрещатику: є обвал перекриття та сильне задимлення

Пожежа розгорілася в офісній будівлі на вулиці Хрещатик у центрі Києва, стався обвал перекриття та спостерігається сильне задимлення, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.

Загорання сталося на 1-му поверсі 4-поверхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик. Між 2-м і 3-м поверхами відбулося руйнування перекриття - повідомили у КМДА.

Рятувальники, як зазначається, ліквідовують пожежу.

"На місці спостерігається сильне задимлення", - зазначили у КМДА.

