Пожежа сталася в офісі на столичному Хрещатику: є обвал перекриття та сильне задимлення
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва на вулиці Хрещатик горить 4-поверхова офісна будівля. Між 2-м і 3-м поверхами обвалилося перекриття, спостерігається сильне задимлення.
Пожежа розгорілася в офісній будівлі на вулиці Хрещатик у центрі Києва, стався обвал перекриття та спостерігається сильне задимлення, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
Загорання сталося на 1-му поверсі 4-поверхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик. Між 2-м і 3-м поверхами відбулося руйнування перекриття
Рятувальники, як зазначається, ліквідовують пожежу.
"На місці спостерігається сильне задимлення", - зазначили у КМДА.
