25 січня, 18:28 • 14047 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 25073 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 22419 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 21485 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 18847 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 16878 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 16269 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16398 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27366 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 46174 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Пожежа сталася в офісі на столичному Хрещатику: є обвал перекриття та сильне задимлення

Київ • УНН

 • 676 перегляди

У Шевченківському районі Києва на вулиці Хрещатик горить 4-поверхова офісна будівля. Між 2-м і 3-м поверхами обвалилося перекриття, спостерігається сильне задимлення.

Пожежа сталася в офісі на столичному Хрещатику: є обвал перекриття та сильне задимлення

Пожежа розгорілася в офісній будівлі на вулиці Хрещатик у центрі Києва, стався обвал перекриття та спостерігається сильне задимлення, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.

Загорання сталося на 1-му поверсі 4-поверхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик. Між 2-м і 3-м поверхами відбулося руйнування перекриття

- повідомили у КМДА.

Рятувальники, як зазначається, ліквідовують пожежу.

"На місці спостерігається сильне задимлення", - зазначили у КМДА.

У Києві в одному з районів можливе погіршення якості повітря через пожежу на складах - КМДА23.01.26, 12:11 • 3864 перегляди

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП