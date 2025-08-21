$41.380.02
"Додатково підтвердить всі докази": Кравченко про рішення суду щодо проведення додаткової експертизи у справі вбивства підлітка на фунікулері

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Генпрокурор Кравченко заявив, що додаткова експертиза у справі вбивства 16-річного хлопця на фунікулері підтвердить винуватість Артема Косова. Обвинувачений, за словами Кравченка, обманює суд, змінюючи свідчення щодо інциденту.

"Додатково підтвердить всі докази": Кравченко про рішення суду щодо проведення додаткової експертизи у справі вбивства підлітка на фунікулері

Проведення додаткової комплексної експертизи у справі вбивства 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, додатково підтвердить всі докази винуватості ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова. Про це після засідання суду заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який особисто увійшов до складу групи прокурорів, які підтримують обвинувачення, передає УНН.

Сьогодні у нас була важлива стадія допиту обвинуваченого. Також сторона обвинувачення заявила клопотання щодо призначення додаткової комплексної експертизи, яка стала необхідною після допиту судового експерта і загалом для повної картини, для встановлення конкретних фактів, які були озвучені в дослідженні доказів. Тому ця експертиза дуже важлива для сторони обвинувачення, вона додатково підтвердить всі докази, які ми зібрали

- заявив Генпрокурор.

Також Кравченко вказав, що суд сьогодні вирішив доручити ДБР провести ще один раз слідчий експеримент з обвинуваченим. Втім наголосив, що сторона обвинувачення заперечувала щодо цього. "На нашу думку немає доцільності (в проведенні експерименту - ред.), тому що цей слідчий експеримент був вже проведений", - заявив Генпрокурор.

За словами Кравченка, сьогоднішній допит обвинуваченого показав, що Косов обманює суд – як і робив це під час досудового розслідування. "На факти, які вже були встановлені, говорив інші якісь свої видумки", - наголосив Кравченко.

Генпрокурор розповів, що напередодні суд дослідив матеріали з боді-камери, коли Косова затримали працівники поліції. Обвинувачений  повідомив працівникам поліції, що він вирішив зробити кидок через бедро. Сьогодні ж він говорить, випадково впав разом із вбитим хлопцем. 

Нами було встановлено і є докази, що він саме зробив кидок, професійний кидок (через бедро - ред.) і кинув дитину в скло на станції фунікулера

- заявив Кравченко. 

 Раніше УНН повідомляв, що під час засідання суду у справі про вбивство 16-річного підлітка на фунікулері, сторона обвинувачення на чолі з Генеральним прокурором Русланом Кравченком попросила про проведення додаткової експертизи. Суд задовольнив клопотання.  

Додамо

Сьогодні, 21 серпня, Шевченківський райсуд Києва допитав ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця.     

Під час засідання суду Генеральний прокурор Руслан Кравченко запитав в підсудного, чи визнає він себе винним. Косов заперечив свою провину. 

Також Кравченко спитав у Косова, чи він вживав алкогольні напої у день трагедії. Обвинувачуваний розповів, що пив у той день. Крім того, розказав, що рівно за сім днів до інциденту вживав канабіс.

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу. 

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим. 

Тетяна Краєвська

