Вбивство на фунікулері: суд задовольнив клопотання адвоката про проведення додаткової експертизи

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання адвоката Артема Косова про проведення слідчого експерименту.

Вбивство на фунікулері: суд задовольнив клопотання адвоката про проведення додаткової експертизи

Під час засідання суду у справі про вбивство 16-річного підлітка на фунікулері, адвокат підсудного Артема Косова попросив про додаткову експертизу. Суд задовольнив клопотання, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Суд постановив провести слідчий експеримент з метою виявлення обставин подій, що сталися 7 квітня 2024 року на об'єкті КП "Київпастранс фунікулер". Надати дозвіл на проведення слідчих дій та експерименту у приміщенні КП "Київпастранс фунікулер". Слідчий експеримент провести до 16 вересня 2025 року включно

- говориться в рішенні суду.

Також суд зазначив, що засідання відкладається до 26 вересня 2025 року.

"Судовий розгляд відкладається на 14:30 26 вересня 2025 року", - повідомила суддя.

Перед тим прокурори навели аргументи, чому вони проти проведення експертизи. Вони апелювали до того, що обвинувачуваний Косов погано пам'ятає ті події.

"Слідчий експеримент проводиться з метою з'ясування обставин подій. Наскільки ми зрозуміли під час досудового розслідування підсудний наголосив, що він не бачив механізмів чому так сталося, при яких обставинах отримав тілесне ушкодження. Я не розумію, що саме буде відтворюватися", - зазначив прокурор.

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні, 21 серпня, Шевченківський райсуд Києва допитав ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця.     

Під час засідання суду Генеральний прокурор Руслан Кравченко запитав в підсудного, чи визнає він себе винним. Косов заперечив свою провину. 

Також Кравченко спитав у Косова, чи він вживав алкогольні напої у день трагедії. Обвинувачуваний розповів, що пив у той день. Крім того, розказав, що рівно за сім днів до інциденту вживав канабіс.

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу. 

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим. 

Павло Зінченко

Київ