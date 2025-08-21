Убийство на фуникулере: суд удовлетворил ходатайство адвоката о проведении дополнительной экспертизы

Во время заседания суда по делу об убийстве 16-летнего подростка на фуникулере, адвокат подсудимого Артема Косова попросил о дополнительной экспертизе. Суд удовлетворил ходатайство, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Суд постановил провести следственный эксперимент с целью выявления обстоятельств событий, произошедших 7 апреля 2024 года на объекте КП "Киевпастранс фуникулер". Предоставить разрешение на проведение следственных действий и эксперимента в помещении КП "Киевпастранс фуникулер". Следственный эксперимент провести до 16 сентября 2025 года включительно - говорится в решении суда.

Также суд отметил, что заседание откладывается до 26 сентября 2025 года.

"Судебное разбирательство откладывается на 14:30 26 сентября 2025 года", - сообщила судья.

Перед тем прокуроры привели аргументы, почему они против проведения экспертизы. Они апеллировали к тому, что обвиняемый Косов плохо помнит те события.

"Следственный эксперимент проводится с целью выяснения обстоятельств событий. Насколько мы поняли во время досудебного расследования подсудимый отметил, что он не видел механизмов почему так произошло, при каких обстоятельствах получил телесное повреждение. Я не понимаю, что именно будет воспроизводиться", - отметил прокурор.

Ранее УНН сообщал, что сегодня, 21 августа, Шевченковский райсуд Киева допросил экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня.

Во время заседания суда Генеральный прокурор Руслан Кравченко спросил у подсудимого, признает ли он себя виновным. Косов отрицал свою вину.

Также Кравченко спросил у Косова, употреблял ли он алкогольные напитки в день трагедии. Обвиняемый рассказал, что пил в тот день. Кроме того, рассказал, что ровно за семь дней до инцидента употреблял каннабис.



Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.