Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: розпочався допит ексспівробітника УДО

Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання, на якому почався допит ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, передає УНН.

У суді розпочався допит Артема Косова.

"Ззаду мене були люди, було гучно. Я звернув увагу, що на нижньому ярусі особливо гучно, там був балаган. Це не було грубе зауваження, з якимись матами. Ні, цього не було. Моє зауваження полягало в тому, що вони тут не одні знаходяться. В мій бік пішла лайка", - розповів Косов на суді.

Також Косов описав своє бачення ситуації, яка призвела до трагічної загибелі підлітка. Він наголосив, що його били по голові одразу багато людей.

Обвинувачення в суді представляє особисто Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Пройшли всю стадію дослідження речових доказів: Генпрокурор про судове засідання у справі щодо вбивства на фунікулері

Перед засіданням суду люди вийшли із плакатами, щоб підтримати родичів потерпілого.

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.