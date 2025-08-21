$41.380.02
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: начался допрос экс-сотрудника УГО

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Шевченковский райсуд Киева начал допрос экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: начался допрос экс-сотрудника УГО

Шевченковский районный суд Киева начал заседание, на котором начался допрос экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, передает УНН.

В суде начался допрос Артема Косова.

Обвинение в суде представляет лично Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Пройдена вся стадия исследования вещественных доказательств: Генпрокурор о судебном заседании по делу об убийстве на фуникулере20.08.25, 19:23 • 3250 просмотров

Перед заседанием суда люди вышли с плакатами, чтобы поддержать родственников потерпевшего.

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог. 

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим. 

Анна Мурашко

