Генпрокурор допитав Косова: обвинувачений пояснив, чому вважає себе не винним

Під час засідання суду у справі про вбивство 16-річного підлітка на фунікулері, Генеральний прокурор Руслан Кравченко запитав в підсудного, ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, чи визнає він себе винним. Косов заперечив свою провину, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Скажіть, будь ласка, чи визнаєте ви свою вину?", - задав питання Генпрокурор.

На це запитання Косов відповів "Ні". Він пояснив, що в нього не було жодних мотивів вчиняти злочин.

"В мене не було жодного мотиву на вбивство. В мене не було думки, що я прокинуся вранці у свій вихідний день, поїду на фунікулер і когось вб'ю", - сказав Косов.

Генпрокурор Кравченко уточнив, чи справді обвинувачуваний хотів зробити "кидок через стегно". Косов ствердно відповів на запитання, але наголосив, що впав.

"Я впав, тому що втратив рівновагу. І я казав, що в мене за спиною вже була група людей. І ці люди не казали "молодець, зараз тебе похвалимо". Вони були налаштовані на бійку і ми це бачили на відео. І вчора це зачитувалося", - додав Косов.

Також Кравченко спитав у Косова, що він вживав у той день. "Що ви пили 7 квітня 2024 року?", - запитав Генпрокурор.

Обвинувачуваний Косов відповів, що того дня вживав алкогольні напої, а на уточнююче запитання Генпрокурора додав, що випив три порції наливки по 250 грам протягом дня.

Після чого Генпрокурор запитав Косова, чи вживав він наркотичні речовини у той день.

"Нами була проведена експертиза, які свідчить, що в той день ви перебували у наркотичному сп'янінні", - наголосив Генпрокурор.

Косов відповів, що рівно за сім днів до інциденту він вживав канабіс.

"21 день тримається ця речовина в організмі", - додав він.

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні, 21 серпня, Шевченківський райсуд Києва розпочав допит ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця.

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.