Генпрокурор допросил Косова: обвиняемый объяснил, почему считает себя невиновным

Во время заседания суда по делу об убийстве 16-летнего подростка на фуникулере, Генеральный прокурор Руслан Кравченко спросил у подсудимого, экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, признает ли он себя виновным. Косов отрицал свою вину, сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Скажите, пожалуйста, признаете ли вы свою вину?", - задал вопрос Генпрокурор.

На этот вопрос Косов ответил "Нет". Он объяснил, что у него не было никаких мотивов совершать преступление.

"У меня не было никакого мотива на убийство. У меня не было мысли, что я проснусь утром в свой выходной день, поеду на фуникулер и кого-то убью", - сказал Косов.

Генпрокурор Кравченко уточнил, действительно ли обвиняемый хотел сделать "бросок через бедро". Косов утвердительно ответил на вопрос, но подчеркнул, что упал.

"Я упал, потому что потерял равновесие. И я говорил, что у меня за спиной уже была группа людей. И эти люди не говорили "молодец, сейчас тебя похвалим". Они были настроены на драку и мы это видели на видео. И вчера это зачитывалось", - добавил Косов.

Также Кравченко спросил у Косова, что он употреблял в тот день. "Что вы пили 7 апреля 2024 года?", - спросил Генпрокурор.

Обвиняемый Косов ответил, что в тот день употреблял алкогольные напитки, а на уточняющий вопрос Генпрокурора добавил, что выпил три порции наливки по 250 грамм в течение дня.

После чего Генпрокурор спросил Косова, употреблял ли он наркотические вещества в тот день.

"Нами была проведена экспертиза, которая свидетельствует, что в тот день вы находились в наркотическом опьянении", - подчеркнул Генпрокурор.

Косов ответил, что ровно за семь дней до инцидента он употреблял каннабис.

"21 день держится это вещество в организме", - добавил он.

Ранее УНН сообщал, что сегодня, 21 августа, Шевченковский райсуд Киева начал допрос экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня.

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в подпитии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.