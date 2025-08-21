"Дополнительно подтвердит все доказательства": Кравченко о решении суда о проведении дополнительной экспертизы по делу об убийстве подростка на фуникулере

Проведение дополнительной комплексной экспертизы по делу об убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера дополнительно подтвердит все доказательства виновности экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова. Об этом после заседания суда заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который лично вошел в состав группы прокуроров, поддерживающих обвинение, передает УНН.

Сегодня у нас была важная стадия допроса обвиняемого. Также сторона обвинения заявила ходатайство о назначении дополнительной комплексной экспертизы, которая стала необходимой после допроса судебного эксперта и в целом для полной картины, для установления конкретных фактов, которые были озвучены в исследовании доказательств. Поэтому эта экспертиза очень важна для стороны обвинения, она дополнительно подтвердит все доказательства, которые мы собрали - заявил Генпрокурор.

Также Кравченко указал, что суд сегодня решил поручить ГБР провести еще один раз следственный эксперимент с обвиняемым. Впрочем, подчеркнул, что сторона обвинения возражала против этого. "По нашему мнению нет целесообразности (в проведении эксперимента - ред.), потому что этот следственный эксперимент был уже проведен", - заявил Генпрокурор.

По словам Кравченко, сегодняшний допрос обвиняемого показал, что Косов обманывает суд – как и делал это во время досудебного расследования. "На факты, которые уже были установлены, говорил другие какие-то свои выдумки", - подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор рассказал, что накануне суд исследовал материалы с боди-камеры, когда Косова задержали сотрудники полиции. Обвиняемый сообщил сотрудникам полиции, что он решил сделать бросок через бедро. Сегодня же он говорит, случайно упал вместе с убитым парнем.

Нами было установлено и есть доказательства, что он именно сделал бросок, профессиональный бросок (через бедро - ред.) и бросил ребенка в стекло на станции фуникулера - заявил Кравченко.

Ранее УНН сообщал, что во время заседания суда по делу об убийстве 16-летнего подростка на фуникулере, сторона обвинения во главе с Генеральным прокурором Русланом Кравченко попросила о проведении дополнительной экспертизы. Суд удовлетворил ходатайство.

Добавим

Сегодня, 21 августа, Шевченковский райсуд Киева допросил экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня.

Во время заседания суда Генеральный прокурор Руслан Кравченко спросил у подсудимого, признает ли он себя виновным. Косов отрицал свою вину.

Также Кравченко спросил у Косова, употреблял ли он алкогольные напитки в день трагедии. Обвиняемый рассказал, что пил в тот день. Кроме того, рассказал, что ровно за семь дней до инцидента употреблял каннабис.

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.