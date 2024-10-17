Підозрюваному у педофілії прокурору з Черкас обрали запобіжний захід - тримання під вартою
Київ • УНН
Підозрюваного у педофілії прокурора з Черкас взято під варту на 60 діб. Печерський суд Києва обрав безальтернативний запобіжний захід за клопотанням прокурора.
17 жовтня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід прокурору з Черкас, якого запідозрили у педофілії - він перебуватиме під вартою. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора у коментарі "Суспільному", передає УНН.
17 жовтня прокурори Генеральної інспекції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
- ч. 2 ст. 155 Кримінального кодексу України - вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої особи або піклування про неї, або якщо вони поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі чи третій особі або з обіцянкою такої винагороди, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки;
- ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх;
- ч. 3 ст. 156-1 Кримінального кодексу України - домагання дитини для сексуальних цілей, пропозиція зустрічі, зроблена повторно повнолітньою особою.
Цього ж дня до Печерського районного суду м. Києва внесли клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи.
"Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва повністю задовольнив клопотання прокурора та обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", — розповіли в пресслужбі.
Також в правоохоронних органах повідомили імʼя підозрюваного — йдеться про Сергія Гармаша.