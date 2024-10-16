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У Черкасах за підозрою у педофілії затримали працівника прокуратури

Київ • УНН

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Працівника прокуратури затримали у Черкасах за підозрою у педофілії. Офіс генпрокурора розпочав розслідування, яке доручено Головному слідчому управлінню ДБР.

У Черкасах за підозрою у педофілії затримали працівника прокуратури

У Черкасах за підозрою у педофілії затримали працівника прокуратури.  Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

У Офісі зазначили, що працівника прокуратури підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч. 2 ст. 155 Кримінального кодексу України - вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої особи або піклування про неї, або якщо вони поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі чи третій особі або з обіцянкою такої винагороди, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки;
  • ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України - домагання дитини для сексуальних цілей, пропозиція зустрічі, зроблена повторно повнолітньою особою;
  • ч. 3 ст. 156-1 Кримінального кодексу України - розбещення - вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку.

За цим фактом Офіс Генерального прокурора 7 жовтня розпочав досудове розслідування, проведення якого було доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань. У ході досудового розслідування 16 жовтня затримали прокурора,

- йдеться у повідомленні.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив  міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, затримання відбулося біля 17-ї школи.

Працівниками ДБР спільно з іншими правоохоронцями затриманий працівник прокуратури за підозрою в педофілії. Річ у тім, що я, як батько, також ходжу там зі своїми дітьми,

- написав посадовець.

Чоловіка засуджено до 6 років за розбещення 4-річної дівчинки на Сумщині11.07.24, 03:48 • 18744 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Державне бюро розслідувань України
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