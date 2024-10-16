У Черкасах за підозрою у педофілії затримали працівника прокуратури. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

У Офісі зазначили, що працівника прокуратури підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

За цим фактом Офіс Генерального прокурора 7 жовтня розпочав досудове розслідування, проведення якого було доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань. У ході досудового розслідування 16 жовтня затримали прокурора,

Деталі

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, затримання відбулося біля 17-ї школи.

Працівниками ДБР спільно з іншими правоохоронцями затриманий працівник прокуратури за підозрою в педофілії. Річ у тім, що я, як батько, також ходжу там зі своїми дітьми,