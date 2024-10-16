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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкассах по подозрению в педофилии задержали работника прокуратуры

В Черкассах по подозрению в педофилии задержали работника прокуратуры

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 20:21  •  3119 просмотра

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Работника прокуратуры задержали в Черкассах по подозрению в педофилии. Офис генпрокурора начал расследование, которое поручено Главному следственному управлению ГБР.

В Черкассах по подозрению в педофилии задержали работника прокуратуры.  Об этом сообщил Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

В Офисе отметили, что работника прокуратуры подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

  • ч. 2 ст. 155 Уголовного кодекса Украины - совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего лица или заботы о нем, или если они соединены с предоставлением денежного или иного вознаграждения потерпевшему лицу или третьему лицу или с обещанием такого вознаграждения, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия;
  • ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - домогательство ребенка для сексуальных целей, предложение встречи, сделанное повторно совершеннолетним лицом;
  • ч. 3 ст. 156-1 Уголовного кодекса Украины - развращение - совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

По данному факту Офис Генерального прокурора 7 октября начал досудебное расследование, проведение которого было поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований. В ходе досудебного расследования 16 октября задержали прокурора,

- говорится в сообщении.

Детали

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и обращение в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил  городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, задержание произошло возле 17-й школы.

Работниками ГБР совместно с другими правоохранителями задержан работник прокуратуры по подозрению в педофилии. Дело в том, что я, как отец, также хожу там со своими детьми,

- написал чиновник.

Мужчина приговорен к 6 годам за развращение 4-летней девочки на Сумщине11 июля 2024, 00:48 • 18539 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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