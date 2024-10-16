В Черкассах по подозрению в педофилии задержали работника прокуратуры. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, пишет УНН.

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В Офисе отметили, что работника прокуратуры подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

По данному факту Офис Генерального прокурора 7 октября начал досудебное расследование, проведение которого было поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований. В ходе досудебного расследования 16 октября задержали прокурора,

Детали

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и обращение в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, задержание произошло возле 17-й школы.

Работниками ГБР совместно с другими правоохранителями задержан работник прокуратуры по подозрению в педофилии. Дело в том, что я, как отец, также хожу там со своими детьми,