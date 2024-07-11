На Сумщине за развращение 4-летней девочки мужчина проведет за решеткой 6 лет. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Ювенальные прокуроры Сумской областной прокуратуры успешно отстояли приговор в отношении 50-летнего жителя Сумского района в суде апелляционной инстанции. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, и мужчина проведет следующие 6 лет за решеткой.

Кроме этого, он лишен права занимать должности и заниматься любой деятельностью, связанной с заботой о детях и их воспитанием, сроком на 3 года.

В ноябре 2021 года, находясь в г. Сумы в квартире своей сожительницы, мужчина остался наедине с ее 4-летней внучкой и совершил с ней развратные действия. Несмотря на то, что ребенок не понимал значения действий взрослого, она рассказала об этом бабушке, которая сразу сообщила в полицию.

В ходе следствия информация подтвердилась. Медики зафиксировали на теле ребенка легкие телесные повреждения, что стало дополнительным доказательством вины мужчины.

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