Насиловал родную дочь и падчериц: на Буковине будут судить мужчину за развращение

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  146767 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  236800 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  282103 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Новости по теме

Насиловал родную дочь и падчериц: на Буковине будут судить мужчину за развращение

Мужчина на Буковине предстанет перед судом по обвинению в развращении и изнасиловании дочери и двух падчериц. Ему может грозить пожизненное заключение.

Криминал и ЧП •   •  5708 просмотра
Насиловал родную дочь и падчериц: на Буковине будут судить мужчину за развращение

Двое погибших, пятеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Двое гражданских погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области. Также сообщается о значительных повреждениях во многих населенных пунктах.

Война •   •  7637 просмотра
Двое погибших, пятеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Одновременно уволить всех судей ВС во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения, считает политолог.

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Беспилотники рф продолжают "кошмарить" прибрежные населенные пункты Херсонщины

Российские оккупационные беспилотники интенсивно атакуют прибрежные населенные пункты Херсонской области, поражая жилые дома, автомобили и даже ритуальные машины, сообщает председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. 19 ударов было зафиксировано только за вчерашний день, а с прошлого понедельника их общее количество достигло 108.

Война •   •  7284 просмотра
Беспилотники рф продолжают "кошмарить" прибрежные населенные пункты Херсонщины

Атака рф на Харьков: сообщается о трех погибших, 42 раненых

В результате вражеской атаки на Харьков погибли три человека и 42 получили ранения. Сейчас продолжается спасательная операция.

Война •   •  7191 просмотра
Атака рф на Харьков: сообщается о трех погибших, 42 раненых

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

ГБР открыло дело против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы, который одновременно является главой административного совета ФГВФЛ. Он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ.

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Новый вариант COVID-штама Omicron - "Дженни": в Украине зарегистрировано почти 10 случаев в начале 2024 года

В Украине выявлен новый подвариант штамма Омикрон, который получил название "Дженни", и зарегистрировано 9 случаев заболевания в таких регионах, как Сумская, Волынская, Черкасская, Ровенская и Запорожская области. Всемирная организация здравоохранения считает, что риск является низким, а существующие вакцины против COVID-19 защищают от него.

COVID-19 •   •  9144 просмотра
Новый вариант COVID-штама Omicron - "Дженни": в Украине зарегистрировано почти 10 случаев в начале 2024 года

Враг нанес ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Сумщины - ОВА

Российская армия нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Шостке Сумской области.

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Враг нанес ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Сумщины - ОВА

В небе над Украиной сбили 21 из 41 вражеской ракеты, в том числе 15 из 15 крылатых ракет - Залужный

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 во время недавней атаки российских войск. Общее количество уничтоженных вражеских ракет составило 21 из 41 запущенной.

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В небе над Украиной сбили 21 из 41 вражеской ракеты, в том числе 15 из 15 крылатых ракет - Залужный

В результате ракетной атаки повреждены несколько зданий в трех районах Киева

Несколько зданий в трех районах Киева были повреждены в результате утреннего ракетного обстрела рф. По словам мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до 18.

Война •   •  14445 просмотра
В результате ракетной атаки повреждены несколько зданий в трех районах Киева