Насиловал родную дочь и падчериц: на Буковине будут судить мужчину за развращение

На Буковине будут судить мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней дочери и двух падчериц. Об этом сообщает Киберполиция Украины, пишет УНН.

Установлено, что мужчина неоднократно совершал развратные действия и вступал в половые сношения с двумя своими несовершеннолетними падчерицами и родной дочерью, с которыми совместно проживал. Противоправные действия снимал на мобильный телефон и хранил и показывал жертвам, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что обидчика разоблачили сотрудники киберполиции Черновицкой области В ходе досудебного расследования полицейские изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с видеоконтентом, принадлежащим к детской порнографии.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществлялось по ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 и ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УКУ. Мужчине грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Напомним

Как ранее писал УНН, в суд направлено обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины, которого подозревают в развращении двух 15-летних ребят.

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