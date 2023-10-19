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Розбещував двох 15-річних хлопців: 39-річний чоловік постане перед судом

Київ • УНН

 • 449295 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо 39-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні двох 15-річних хлопців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління Національної поліції у Києві.

Розбещував двох 15-річних хлопців: 39-річний чоловік постане перед судом

Цитата 

«Поліцейські Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно зловмисника, який розбещував неповнолітніх. Жертвами чоловіка стали двоє 15-річних хлопців», - йдеться в повідомленні. 

Деталі 

Повідомляється, що 39-річний чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями телефоном та назначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії та надавав грошову винагороду. Разом з тим, на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував з мережі Інтернет. 

«Слідчі затримали раніше не судимого місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Оболонського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою фігуранту було повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 155, ч. 1, 3 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301-1», - інформує поліція. 

Доповнення

В червні 2023 року правоохоронці Києва затримали чоловіка, який розбещував та вчиняв розпусні дії відносно неповнолітніх.

У Києві затримано чоловіка, який розбещував 12-річну дівчинку в ліфті. Як повідомили у столичній прокуратурі, затриманий був неодноразово судимий за дезертирство та зберігання наркотиків.

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