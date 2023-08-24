Розбещував 12-річну дівчинку в ліфті: у Києві затримали чоловіка

Цитата

"... затримано раніше неодноразово судимого за дезертирство та зберігання наркотиків 25-річного уродженця Харківщини за підозрою у вчиненні розпусних дій відносно малолітньої дівчинки та у зберіганні наркотичних засобів, без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 309)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, зловмисник під час перебуванні в ліфті багатоповерхівки вчинив розпусні дії відносно 12-річної дівчинки.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій останнього було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Також під час проведення особистого обшуку у зловмисника вилучено речовину, схожу на наркотичний засіб.

На даний час готується повідомлення про підозру затриманому за ч. 2 ст. 156, ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Слідство триває. Перевіряється причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів.