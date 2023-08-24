Розбещував 12-річну дівчинку в ліфті: у Києві затримали чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Києві затримано чоловіка, який розбещував 12-річну дівчинку в ліфті. Як повідомили у столичній прокуратурі, затриманий був неодноразово судимий за дезертирство та зберігання наркотиків, передає УНН.
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"... затримано раніше неодноразово судимого за дезертирство та зберігання наркотиків 25-річного уродженця Харківщини за підозрою у вчиненні розпусних дій відносно малолітньої дівчинки та у зберіганні наркотичних засобів, без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 309)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, зловмисник під час перебуванні в ліфті багатоповерхівки вчинив розпусні дії відносно 12-річної дівчинки.
У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій останнього було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Також під час проведення особистого обшуку у зловмисника вилучено речовину, схожу на наркотичний засіб.
На даний час готується повідомлення про підозру затриманому за ч. 2 ст. 156, ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Санкція статей передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.
Слідство триває. Перевіряється причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів.