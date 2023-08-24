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Развращал 12-летнюю девочку в лифте: в Киеве задержали мужчину

Киев • УНН

 • 2374470 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Киеве задержан мужчина, который развращал 12-летнюю девочку в лифте. Как сообщили в столичной прокуратуре, задержанный был неоднократно судим за дезертирство и хранение наркотиков, передает УНН.

Цитата

"... задержан ранее неоднократно судимый за дезертирство и хранение наркотиков 25-летний уроженец Харьковщины по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки и в хранении наркотических средств, без цели сбыта (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 309)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, злоумышленник во время пребывания в лифте многоэтажки совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки.

В ходе проведения первоочередных следственных (розыскных) действий последний был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Также во время проведения личного обыска у злоумышленника изъято вещество, похожее на наркотическое средство.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении задержанному по ч. 2 ст. 156, ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Следствие продолжается. Проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.

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