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Растлевал двух 15-летних парней: 39-летний мужчина предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 449295 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении 39-летнего мужчины, которого подозревают в растлевании двух 15-летних ребят. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Растлевал двух 15-летних парней: 39-летний мужчина предстанет перед судом

Цитата 

«Полицейские Киева направили в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника, который развращал несовершеннолетних. Жертвами мужчины стали двое 15-летних парней», - говорится в сообщении. 

Детали 

Сообщается, что 39-летний мужчина неоднократно связывался с ребятами по телефону и назначал встречу в собственной квартире, после чего совершал в отношении детей развратные действия и предоставлял денежное вознаграждение. Вместе с тем, на флеш-накопителе фигурант хранил фото- и видеоматериалы с детской порнографией, которые загружал из сети Интернет. 

«Следователи задержали ранее не судимого местного жителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Оболонского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой фигуранту было сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 155, ч. 1, 3 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301-1», - информирует полиция. 

Дополнение

В июне 2023 года правоохранители Киева задержали мужчину, который развращал и совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних.

В Киеве задержан мужчина, который развращал 12-летнюю девочку в лифте. Как сообщили в столичной прокуратуре, задержанный был неоднократно судим за дезертирство и хранение наркотиков.

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