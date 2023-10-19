Растлевал двух 15-летних парней: 39-летний мужчина предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении 39-летнего мужчины, которого подозревают в растлевании двух 15-летних ребят. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Цитата
«Полицейские Киева направили в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника, который развращал несовершеннолетних. Жертвами мужчины стали двое 15-летних парней», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что 39-летний мужчина неоднократно связывался с ребятами по телефону и назначал встречу в собственной квартире, после чего совершал в отношении детей развратные действия и предоставлял денежное вознаграждение. Вместе с тем, на флеш-накопителе фигурант хранил фото- и видеоматериалы с детской порнографией, которые загружал из сети Интернет.
«Следователи задержали ранее не судимого местного жителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Оболонского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой фигуранту было сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 155, ч. 1, 3 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301-1», - информирует полиция.
Дополнение
В июне 2023 года правоохранители Киева задержали мужчину, который развращал и совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних.
В Киеве задержан мужчина, который развращал 12-летнюю девочку в лифте. Как сообщили в столичной прокуратуре, задержанный был неоднократно судим за дезертирство и хранение наркотиков.