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Ґвалтував рідну доньку та падчерок: на Буковині судитимуть чоловіка за розбещення

Ґвалтував рідну доньку та падчерок: на Буковині судитимуть чоловіка за розбещення

Київ • УНН

 • 27942 перегляди

Чоловік на Буковині постане перед судом за звинуваченнями у розбещенні та зґвалтуванні доньки і двох падчерок. Йому може загрожувати довічне ув'язнення.

На Буковині судитимуть чоловіка за розбещення та ґвалтування неповнолітньої доньки та двох падчерок. Про це повідомляє Кіберполіція України, пише УНН.

Встановлено, що чоловік неодноразово вчиняв розпусні дії та вступав у статеві зносини із двома своїми неповнолітніми падчерками та рідною донькою, із якими спільно проживав. Протиправні дії фільмував на мобільний телефон та зберігав і показував жертвам,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що кривдника викрили співробітники кіберполіції Чернівецької області.У ході досудового розслідування поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з відеоконтентом, що належить до дитячої порнографії.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України, судом обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснювалося за ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 та ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 ККУ. Чоловіку загрожує покарання до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, до суду скеровано обвинувальний акт щодо 39-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні двох 15-річних хлопців.

Розбещував 12-річну дівчинку в ліфті: у Києві затримали чоловіка24.08.23, 17:42 • 2374474 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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