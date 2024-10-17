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Подозреваемому в педофилии прокурору из Черкасс избрали меру пресечения - содержание под стражей

Подозреваемому в педофилии прокурору из Черкасс избрали меру пресечения - содержание под стражей

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 13:56  •  1785 просмотра

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Подозреваемый в педофилии прокурор из Черкасс взят под стражу на 60 суток. Печерский суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения по ходатайству прокурора.

17 октября Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения прокурору из Черкасс, которого заподозрили в педофилии - он будет находиться под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора в комментарии "Суспільному", передает УНН

17 октября прокуроры Генеральной инспекции сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных

  • ч. 2 ст. 155 Уголовного кодекса Украины - совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего лица или заботы о нем, или если они соединены с предоставлением денежного или иного вознаграждения потерпевшему лицу или третьему лицу или с обещанием такого вознаграждения, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия;
  • ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних;
  • ч. 3 ст. 156-1 Уголовного кодекса Украины -  домогательство ребенка для сексуальных целей, предложение встречи, сделанное повторно совершеннолетним лицом. 

В этот же день в Печерский районный суд г. Киева внесли ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы.

"Следственный судья Печерского районного суда г. Киева полностью удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - рассказали в пресс-службе.

Также в правоохранительных органах сообщили имя подозреваемого - речь идет о Сергее Гармаше.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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