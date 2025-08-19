$41.260.08
12:26
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
У середу в столиці частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У Києві 20 серпня частково обмежать рух транспорту Набережним шосе. Обмеження діятимуть з 10:00 до 16:00 на ділянці від моста Метро до Поштової площі.

У середу в столиці частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе

Завтра, 20 серпня, у Києві частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе, в напрямку від моста Метро до Поштової площі. Про це пише УНН з посиланням на Офіційний портал Києва.

Деталі

"20 серпня, з 10:00 до 16:00, частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе, в напрямку від моста Метро до Поштової площі. Дорожники КП ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть зливоприймальний колодязь поблизу пішохідного мосту", - йдеться в повідомленні.

Комунальники просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

Павло Башинський

СуспільствоКиївАвто
Дарницький район
Печерський район
Київ