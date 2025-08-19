У середу в столиці частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе
Київ • УНН
У Києві 20 серпня частково обмежать рух транспорту Набережним шосе. Обмеження діятимуть з 10:00 до 16:00 на ділянці від моста Метро до Поштової площі.
Завтра, 20 серпня, у Києві частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе, в напрямку від моста Метро до Поштової площі. Про це пише УНН з посиланням на Офіційний портал Києва.
Деталі
"20 серпня, з 10:00 до 16:00, частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе, в напрямку від моста Метро до Поштової площі. Дорожники КП ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть зливоприймальний колодязь поблизу пішохідного мосту", - йдеться в повідомленні.
Комунальники просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо
Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.