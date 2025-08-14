"Київавтодор" оголосив тендер на капітальний ремонт Харківського шосе за 1,4 млрд грн

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації, пише УНН.

Деталі

Протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км. Очікувана вартість закупівлі – понад 1,4 млрд грн.

Аукціон відбудеться 1 вересня. Завершити роботи планують до кінця 2027 року.

Зазначається, що Харківське шосе – одна з основних вулиць на лівому березі Києва. Магістраль з’єднує проспекти Соборності та Леоніда Каденюка з проспектом Миколи Бажана. Її побудували у 1967 році, а у 1987-му – реконструювали.

Зараз на шосе спостерігаються значні дефекти дорожнього покриття. Ці пошкодження значно ускладнюють безпечний рух магістраллю та вимагають невідкладного її ремонту - пояснили в КМДА.

Проєкт передбачає ремонт проїжджої частини та тротуарів, мережі дощової каналізації та зовнішнього освітлення, а також підземних пішохідних переходів з урахуванням принципів безбар’єрності.

Так, на пішохідних переходах і велопереїздах занизять бортовий камінь у рівень із проїжджою частиною та влаштують тактильну навігацію. А в підземному пішохідному переході поруч з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України планують облаштувати ліфти.

Крім того, передбачено встановлення нових світлофорів, а в місцях, де є така можливість, – додаткових смуг для лівих поворотів.

Ями на дорогах, діри в бюджеті: у Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень