"Київавтодор" оголосив тендер на капітальний ремонт Харківського шосе за 1,4 млрд грн
Київ • УНН
Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на капітальний ремонт Харківського шосе. Очікувана вартість закупівлі становить понад 1,4 млрд грн, роботи планують завершити до кінця 2027 року.
Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації, пише УНН.
Деталі
Протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км. Очікувана вартість закупівлі – понад 1,4 млрд грн.
Аукціон відбудеться 1 вересня. Завершити роботи планують до кінця 2027 року.
Зазначається, що Харківське шосе – одна з основних вулиць на лівому березі Києва. Магістраль з’єднує проспекти Соборності та Леоніда Каденюка з проспектом Миколи Бажана. Її побудували у 1967 році, а у 1987-му – реконструювали.
Зараз на шосе спостерігаються значні дефекти дорожнього покриття. Ці пошкодження значно ускладнюють безпечний рух магістраллю та вимагають невідкладного її ремонту
Проєкт передбачає ремонт проїжджої частини та тротуарів, мережі дощової каналізації та зовнішнього освітлення, а також підземних пішохідних переходів з урахуванням принципів безбар’єрності.
Так, на пішохідних переходах і велопереїздах занизять бортовий камінь у рівень із проїжджою частиною та влаштують тактильну навігацію. А в підземному пішохідному переході поруч з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України планують облаштувати ліфти.
Крім того, передбачено встановлення нових світлофорів, а в місцях, де є така можливість, – додаткових смуг для лівих поворотів.
