"Київавтодор" оголосив тендер на капітальний ремонт Харківського шосе за 1,4 млрд грн

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
12:57 • 4592 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 11782 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 25677 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 82719 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 48949 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 46244 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 42863 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 39749 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 46021 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 44382 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.3м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 51403 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 61299 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 29215 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 36132 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 11432 перегляди
Публікації
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 4266 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 11928 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 82722 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 188662 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 161809 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Польща
Львів
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 36927 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 41339 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 62669 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 115173 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 130967 перегляди
Актуальне
The Times
Starlink
YouTube
Fox News
Друга світова війна

"Київавтодор" оголосив тендер на капітальний ремонт Харківського шосе за 1,4 млрд грн

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на капітальний ремонт Харківського шосе. Очікувана вартість закупівлі становить понад 1,4 млрд грн, роботи планують завершити до кінця 2027 року.

"Київавтодор" оголосив тендер на капітальний ремонт Харківського шосе за 1,4 млрд грн

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації, пише УНН.

Деталі

Протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км. Очікувана вартість закупівлі – понад 1,4 млрд грн.

Аукціон відбудеться 1 вересня. Завершити роботи планують до кінця 2027 року.

Зазначається, що Харківське шосе – одна з основних вулиць на лівому березі Києва. Магістраль з’єднує проспекти Соборності та Леоніда Каденюка з проспектом Миколи Бажана. Її побудували у 1967 році, а у 1987-му – реконструювали.

Зараз на шосе спостерігаються значні дефекти дорожнього покриття. Ці пошкодження значно ускладнюють безпечний рух магістраллю та вимагають невідкладного її ремонту

- пояснили в КМДА.

Проєкт передбачає ремонт проїжджої частини та тротуарів, мережі дощової каналізації та зовнішнього освітлення, а також підземних пішохідних переходів з урахуванням принципів безбар’єрності.

Так, на пішохідних переходах і велопереїздах занизять бортовий камінь у рівень із проїжджою частиною та влаштують тактильну навігацію. А в підземному пішохідному переході поруч з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України планують облаштувати ліфти.

Крім того, передбачено встановлення нових світлофорів, а в місцях, де є така можливість, – додаткових смуг для лівих поворотів.

Ями на дорогах, діри в бюджеті: у Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень14.08.25, 15:09 • 2180 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Київська міська державна адміністрація
Київ