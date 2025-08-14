Ями на дорогах, діри в бюджеті: у Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень

Керівника комунального підприємства у Печерському районі Києва підозрюють у пособництві організованій злочинній групі, яка заволоділа коштами, призначеними для ремонту доріг. За версією слідства, через завищені ціни на матеріали місто втратило понад 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Київська міська прокуратура оголосила про підозру начальнику КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району". Слідчі вважають, що посадовець сприяв організованій злочинній групі у схемі з розкрадання бюджетних коштів, виділених на ямковий ремонт.

Встановлено, що посадовець перед тендером на проведення ямкового ремонту доріг вніс до кошторисної документації недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів. Як наслідок підприємство уклало договір на проведення робіт за завищеними цінами – написали на сайті прокуратури Києва.

Підозрюваному інкримінують ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 191 КК України — пособництво у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та тимчасового відсторонення від посади.

Досудове розслідування веде Слідче управління ГУ Нацполіції у Києві за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань.

Викрито шахраїв, які за 5,6 млн грн обіцяли змінити статтю затриманому за контрабанду