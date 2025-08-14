Ями на дорогах, діри в бюджеті: у Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень

$41.510.09
48.650.57
ukenru
11:53 • 2142 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 16610 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 58529 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 36847 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 35845 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 34787 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 35232 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 43545 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 43298 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 41509 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.7м/с
35%
755мм
Популярнi новини
Чеська ініціатива: Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів - Фіала14 серпня, 03:08 • 7674 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 39407 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 40194 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 17384 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 18550 перегляди
Публікації
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 58529 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 177168 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 150874 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 140068 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 149943 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 19231 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 35489 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 57251 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 110013 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 126014 перегляди
Актуальне
The Times
Fox News
Друга світова війна
Дія (сервіс)
Пістолет

Ями на дорогах, діри в бюджеті: у Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Керівника комунального підприємства у Печерському районі Києва підозрюють у пособництві злочинній групі, яка заволоділа 400 тисячами гривень, призначеними для ремонту доріг. Посадовець вніс недостовірні відомості до кошторисної документації, завищивши ціни на матеріали.

Ями на дорогах, діри в бюджеті: у Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень

Керівника комунального підприємства у Печерському районі Києва підозрюють у пособництві організованій злочинній групі, яка заволоділа коштами, призначеними для ремонту доріг. За версією слідства, через завищені ціни на матеріали місто втратило понад 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Київська міська прокуратура оголосила про підозру начальнику КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району". Слідчі вважають, що посадовець сприяв організованій злочинній групі у схемі з розкрадання бюджетних коштів, виділених на ямковий ремонт.

Встановлено, що посадовець перед тендером на проведення ямкового ремонту доріг вніс до кошторисної документації недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів. Як наслідок підприємство уклало договір на проведення робіт за завищеними цінами

– написали на сайті прокуратури Києва.

Підозрюваному інкримінують ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 191 КК України — пособництво у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та тимчасового відсторонення від посади.

Досудове розслідування веде Слідче управління ГУ Нацполіції у Києві за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань.

Викрито шахраїв, які за 5,6 млн грн обіцяли змінити статтю затриманому за контрабанду14.08.25, 13:25 • 1800 переглядiв

Степан Гафтко

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ