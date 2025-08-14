$41.510.09
11:53 • 5660 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 20535 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 69037 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 42275 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 40877 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 38628 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 37587 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 44743 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 43825 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41789 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Ямы на дорогах, дыры в бюджете: в Киеве чиновника подозревают в содействии хищению 400 тысяч гривен

Киев • УНН

 • 1786 просмотра

Руководителя коммунального предприятия в Печерском районе Киева подозревают в пособничестве преступной группе, которая завладела 400 тысячами гривен, предназначенными для ремонта дорог. Чиновник внес недостоверные сведения в сметную документацию, завысив цены на материалы.

Ямы на дорогах, дыры в бюджете: в Киеве чиновника подозревают в содействии хищению 400 тысяч гривен

Руководителя коммунального предприятия в Печерском районе Киева подозревают в пособничестве организованной преступной группе, которая завладела средствами, предназначенными для ремонта дорог. По версии следствия, из-за завышенных цен на материалы город потерял более 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Киевская городская прокуратура объявила о подозрении начальнику КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района". Следователи считают, что должностное лицо способствовало организованной преступной группе в схеме по хищению бюджетных средств, выделенных на ямочный ремонт.

Установлено, что должностное лицо перед тендером на проведение ямочного ремонта дорог внесло в сметную документацию недостоверные сведения относительно стоимости строительных материалов. Как следствие, предприятие заключило договор на проведение работ по завышенным ценам

– написали на сайте прокуратуры Киева.

Подозреваемому инкриминируют ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 191 УК Украины — пособничество в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, в условиях военного положения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и временного отстранения от должности.

Досудебное расследование ведет Следственное управление ГУ Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований.

Разоблачены мошенники, которые за 5,6 млн грн обещали изменить статью задержанному за контрабанду14.08.25, 13:25 • 1948 просмотров

Степан Гафтко

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев