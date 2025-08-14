Ямы на дорогах, дыры в бюджете: в Киеве чиновника подозревают в содействии хищению 400 тысяч гривен
Киев • УНН
Руководителя коммунального предприятия в Печерском районе Киева подозревают в пособничестве преступной группе, которая завладела 400 тысячами гривен, предназначенными для ремонта дорог. Чиновник внес недостоверные сведения в сметную документацию, завысив цены на материалы.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Киевская городская прокуратура объявила о подозрении начальнику КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района". Следователи считают, что должностное лицо способствовало организованной преступной группе в схеме по хищению бюджетных средств, выделенных на ямочный ремонт.
Установлено, что должностное лицо перед тендером на проведение ямочного ремонта дорог внесло в сметную документацию недостоверные сведения относительно стоимости строительных материалов. Как следствие, предприятие заключило договор на проведение работ по завышенным ценам
Подозреваемому инкриминируют ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 191 УК Украины — пособничество в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, в условиях военного положения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и временного отстранения от должности.
Досудебное расследование ведет Следственное управление ГУ Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований.
