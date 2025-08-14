Ямы на дорогах, дыры в бюджете: в Киеве чиновника подозревают в содействии хищению 400 тысяч гривен

Руководителя коммунального предприятия в Печерском районе Киева подозревают в пособничестве организованной преступной группе, которая завладела средствами, предназначенными для ремонта дорог. По версии следствия, из-за завышенных цен на материалы город потерял более 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Киевская городская прокуратура объявила о подозрении начальнику КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района". Следователи считают, что должностное лицо способствовало организованной преступной группе в схеме по хищению бюджетных средств, выделенных на ямочный ремонт.

Установлено, что должностное лицо перед тендером на проведение ямочного ремонта дорог внесло в сметную документацию недостоверные сведения относительно стоимости строительных материалов. Как следствие, предприятие заключило договор на проведение работ по завышенным ценам – написали на сайте прокуратуры Киева.

Подозреваемому инкриминируют ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 191 УК Украины — пособничество в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, в условиях военного положения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и временного отстранения от должности.

Досудебное расследование ведет Следственное управление ГУ Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований.

Разоблачены мошенники, которые за 5,6 млн грн обещали изменить статью задержанному за контрабанду