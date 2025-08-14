$41.510.09
09:32
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 30061 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 22057 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 21470 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 22222 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 28339 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 39209 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 41699 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40575 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42735 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Разоблачены мошенники, которые за 5,6 млн грн обещали изменить статью задержанному за контрабанду

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Двое мошенников требовали 5,6 млн грн за изменение статьи подозреваемому в контрабанде наркотиков. Их задержали при получении средств.

Разоблачены мошенники, которые за 5,6 млн грн обещали изменить статью задержанному за контрабанду

50-летнего мужчину задержали на Закарпатье за попытку ввоза кокаина и гашиша на территорию Украины. Пока он под стражей, ему пообещали изменить статью, - мошенники оценили услуги в 140 тысяч долларов США, но были также разоблачены и задержаны правоохранителями.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали 

Дельцы предложили жене подозреваемого в контрабанде кокаина изменить квалификацию статьи, по которой ему сообщено, и изменить меру пресечения, но их задержали во время получения средств за услуги - за помощь фигуранту "помощники" просили 5,6 млн грн. 

Контекст

50-летнего мужчину в июле 2025 года задержали на Закарпатье при попытке ввоза на территорию Украины более полукилограмма кокаина и 1 кг гашиша. Задержанному сообщили о подозрении в контрабанде из Испании и Нидерландов в Украину (ч. 3 ст. 305 УК Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

- говорится в сообщении. 

Знакомые жены подозреваемого пообещали помочь изменить ее мужу меру пресечения на домашний арест.

Речь шла о том, чтобы переквалифицировать инкриминируемое правонарушение. Кроме того - добиться освобождения от уголовной ответственности.

 Дельцы оценили свои услуги в 140 тысяч долларов США (эквивалентно 5,6 млн грн)

Их задержали - фигуранты мужчина и женщина; задержание произошло в порядке ст. 208 УПК во время получения 135 тыс. долларов США.

Действия задержанных квалифицированы как оконченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.  

Напомним

Правоохранители ликвидировали канал контрабанды наркотиков, изъяв кокаина почти на 7 миллионов гривен. Организатор, житель Львова, привлекал водителей-международников для перевозки наркотиков, которые затем сбывались в Украине.

Игорь Тележников

