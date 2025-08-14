Разоблачены мошенники, которые за 5,6 млн грн обещали изменить статью задержанному за контрабанду

50-летнего мужчину задержали на Закарпатье за попытку ввоза кокаина и гашиша на территорию Украины. Пока он под стражей, ему пообещали изменить статью, - мошенники оценили услуги в 140 тысяч долларов США, но были также разоблачены и задержаны правоохранителями.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Дельцы предложили жене подозреваемого в контрабанде кокаина изменить квалификацию статьи, по которой ему сообщено, и изменить меру пресечения, но их задержали во время получения средств за услуги - за помощь фигуранту "помощники" просили 5,6 млн грн.

Контекст

50-летнего мужчину в июле 2025 года задержали на Закарпатье при попытке ввоза на территорию Украины более полукилограмма кокаина и 1 кг гашиша. Задержанному сообщили о подозрении в контрабанде из Испании и Нидерландов в Украину (ч. 3 ст. 305 УК Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. - говорится в сообщении.

Знакомые жены подозреваемого пообещали помочь изменить ее мужу меру пресечения на домашний арест.

Речь шла о том, чтобы переквалифицировать инкриминируемое правонарушение. Кроме того - добиться освобождения от уголовной ответственности.

Дельцы оценили свои услуги в 140 тысяч долларов США (эквивалентно 5,6 млн грн)

Их задержали - фигуранты мужчина и женщина; задержание произошло в порядке ст. 208 УПК во время получения 135 тыс. долларов США.

Действия задержанных квалифицированы как оконченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним

Правоохранители ликвидировали канал контрабанды наркотиков, изъяв кокаина почти на 7 миллионов гривен. Организатор, житель Львова, привлекал водителей-международников для перевозки наркотиков, которые затем сбывались в Украине.