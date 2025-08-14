$41.510.09
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 29379 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 21699 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 21125 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 21926 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 28185 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 39106 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 41653 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40551 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42716 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Викрито шахраїв, які за 5,6 млн грн обіцяли змінити статтю затриманому за контрабанду

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Двоє шахраїв вимагали 5,6 млн грн за зміну статті підозрюваному у контрабанді наркотиків. Їх затримали під час отримання коштів.

Викрито шахраїв, які за 5,6 млн грн обіцяли змінити статтю затриманому за контрабанду

50-річного чоловіка затримали на Закарпатті за спробу ввезення кокаїну та гашишу на територію України. Поки він під вартою, йому пообіцяли змінити статтю, - шахраї оцінили послуг у 140 тисяч доларів США, але були також викриті і затримані правоохоронцями.

Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі 

Ділки запропонували дружині підозрюваного у контрабанді кокаїну змінити кваліфікації статті, за якою йому повідомлено та змінити запобіжний захід, але їх затримали під час отримання коштів за послуги - за допомогу фігуранту "помічники" просили 5,6 млн грн . 

Контекст

50-річного чоловіка в липні 2025 року затримали на Закарпатті під час спроби ввезення на територію України понад пів кілограма кокаїну та 1 кг гашишу. Затриманому повідомили про підозру у контрабанді з Іспанії та Нідерландів до України (ч. 3 ст. 305 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

- ідетсья у дописі. 

Знайомі дружини підозрюваного пообіцяли допомогти змінити її чоловіку запобіжний захід на домашній арешт.

Йшлося про те, щоб перекваліфікувати інкриміноване правопорушення. Крім того - домогтися звільнення від кримінальної відповідальності.

 Ділки оцінили свої послуги в 140 тисяч доларів США (еквівалентно 5,6 млн грн)

Їх затримали - фігуранти чоловік та жінка; затримання відбулося у порядку ст. 208 КПК під час отримання 135 тис. доларів США.

Дії затриманих кваліфіковано як закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.  

Нагадаємо

Правоохоронці ліквідували канал контрабанди наркотиків, вилучивши кокаїну на майже 7 мільйонів гривень. Організатор, мешканець Львова, залучав водіїв-міжнародників для перевезення наркотиків, які потім збувалися в Україні.

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Іспанія
Нідерланди
Україна
Львів