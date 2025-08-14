Викрито шахраїв, які за 5,6 млн грн обіцяли змінити статтю затриманому за контрабанду
Київ • УНН
Двоє шахраїв вимагали 5,6 млн грн за зміну статті підозрюваному у контрабанді наркотиків. Їх затримали під час отримання коштів.
50-річного чоловіка затримали на Закарпатті за спробу ввезення кокаїну та гашишу на територію України. Поки він під вартою, йому пообіцяли змінити статтю, - шахраї оцінили послуг у 140 тисяч доларів США, але були також викриті і затримані правоохоронцями.
Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Ділки запропонували дружині підозрюваного у контрабанді кокаїну змінити кваліфікації статті, за якою йому повідомлено та змінити запобіжний захід, але їх затримали під час отримання коштів за послуги - за допомогу фігуранту "помічники" просили 5,6 млн грн .
Контекст
50-річного чоловіка в липні 2025 року затримали на Закарпатті під час спроби ввезення на територію України понад пів кілограма кокаїну та 1 кг гашишу. Затриманому повідомили про підозру у контрабанді з Іспанії та Нідерландів до України (ч. 3 ст. 305 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Знайомі дружини підозрюваного пообіцяли допомогти змінити її чоловіку запобіжний захід на домашній арешт.
Йшлося про те, щоб перекваліфікувати інкриміноване правопорушення. Крім того - домогтися звільнення від кримінальної відповідальності.
Ділки оцінили свої послуги в 140 тисяч доларів США (еквівалентно 5,6 млн грн)
Їх затримали - фігуранти чоловік та жінка; затримання відбулося у порядку ст. 208 КПК під час отримання 135 тис. доларів США.
Дії затриманих кваліфіковано як закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Нагадаємо
Правоохоронці ліквідували канал контрабанди наркотиків, вилучивши кокаїну на майже 7 мільйонів гривень. Організатор, мешканець Львова, залучав водіїв-міжнародників для перевезення наркотиків, які потім збувалися в Україні.