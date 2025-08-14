"Киевавтодор" объявил тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе за 1,4 млрд грн

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе в Днепровском и Дарницком районах столицы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, пишет УНН.

Детали

Протяженность участка, на котором будет осуществляться капитальный ремонт, составляет 5,4 км. Ожидаемая стоимость закупки – более 1,4 млрд грн.

Аукцион состоится 1 сентября. Завершить работы планируют до конца 2027 года.

Отмечается, что Харьковское шоссе – одна из основных улиц на левом берегу Киева. Магистраль соединяет проспекты Соборности и Леонида Каденюка с проспектом Николая Бажана. Ее построили в 1967 году, а в 1987-м – реконструировали.

Сейчас на шоссе наблюдаются значительные дефекты дорожного покрытия. Эти повреждения значительно затрудняют безопасное движение по магистрали и требуют безотлагательного ее ремонта - пояснили в КГГА.

Проект предусматривает ремонт проезжей части и тротуаров, сети дождевой канализации и наружного освещения, а также подземных пешеходных переходов с учетом принципов безбарьерности.

Так, на пешеходных переходах и велопереездах занизят бортовой камень в уровень с проезжей частью и устроят тактильную навигацию. А в подземном пешеходном переходе рядом с Институтом химии высокомолекулярных соединений НАН Украины планируют обустроить лифты.

Кроме того, предусмотрена установка новых светофоров, а в местах, где есть такая возможность, – дополнительных полос для левых поворотов.

Ямы на дорогах, дыры в бюджете: в Киеве чиновника подозревают в содействии хищению 400 тысяч гривен