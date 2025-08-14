"Киевавтодор" объявил тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе за 1,4 млрд грн
Киев • УНН
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» объявила тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе. Ожидаемая стоимость закупки составляет более 1,4 млрд грн, работы планируют завершить до конца 2027 года.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе в Днепровском и Дарницком районах столицы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, пишет УНН.
Детали
Протяженность участка, на котором будет осуществляться капитальный ремонт, составляет 5,4 км. Ожидаемая стоимость закупки – более 1,4 млрд грн.
Аукцион состоится 1 сентября. Завершить работы планируют до конца 2027 года.
Отмечается, что Харьковское шоссе – одна из основных улиц на левом берегу Киева. Магистраль соединяет проспекты Соборности и Леонида Каденюка с проспектом Николая Бажана. Ее построили в 1967 году, а в 1987-м – реконструировали.
Сейчас на шоссе наблюдаются значительные дефекты дорожного покрытия. Эти повреждения значительно затрудняют безопасное движение по магистрали и требуют безотлагательного ее ремонта
Проект предусматривает ремонт проезжей части и тротуаров, сети дождевой канализации и наружного освещения, а также подземных пешеходных переходов с учетом принципов безбарьерности.
Так, на пешеходных переходах и велопереездах занизят бортовой камень в уровень с проезжей частью и устроят тактильную навигацию. А в подземном пешеходном переходе рядом с Институтом химии высокомолекулярных соединений НАН Украины планируют обустроить лифты.
Кроме того, предусмотрена установка новых светофоров, а в местах, где есть такая возможность, – дополнительных полос для левых поворотов.
