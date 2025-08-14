$41.510.09
Эксклюзив
12:57 • 3770 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 10904 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 24787 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 80418 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 47836 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 45422 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 42175 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 39452 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 45824 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 44288 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 2738 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 10792 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 80418 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 187589 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 160762 просмотра
"Киевавтодор" объявил тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе за 1,4 млрд грн

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» объявила тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе. Ожидаемая стоимость закупки составляет более 1,4 млрд грн, работы планируют завершить до конца 2027 года.

"Киевавтодор" объявил тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе за 1,4 млрд грн

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе в Днепровском и Дарницком районах столицы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, пишет УНН.

Детали

Протяженность участка, на котором будет осуществляться капитальный ремонт, составляет 5,4 км. Ожидаемая стоимость закупки – более 1,4 млрд грн.

Аукцион состоится 1 сентября. Завершить работы планируют до конца 2027 года.

Отмечается, что Харьковское шоссе – одна из основных улиц на левом берегу Киева. Магистраль соединяет проспекты Соборности и Леонида Каденюка с проспектом Николая Бажана. Ее построили в 1967 году, а в 1987-м – реконструировали.

Сейчас на шоссе наблюдаются значительные дефекты дорожного покрытия. Эти повреждения значительно затрудняют безопасное движение по магистрали и требуют безотлагательного ее ремонта

- пояснили в КГГА.

Проект предусматривает ремонт проезжей части и тротуаров, сети дождевой канализации и наружного освещения, а также подземных пешеходных переходов с учетом принципов безбарьерности.

Так, на пешеходных переходах и велопереездах занизят бортовой камень в уровень с проезжей частью и устроят тактильную навигацию. А в подземном пешеходном переходе рядом с Институтом химии высокомолекулярных соединений НАН Украины планируют обустроить лифты.

Кроме того, предусмотрена установка новых светофоров, а в местах, где есть такая возможность, – дополнительных полос для левых поворотов.

Ямы на дорогах, дыры в бюджете: в Киеве чиновника подозревают в содействии хищению 400 тысяч гривен14.08.25, 15:09 • 2122 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Киевская городская государственная администрация
Киев