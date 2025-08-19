В среду в столице частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 19454 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 34980 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 33951 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 34607 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 26711 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 23063 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 91472 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 70859 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 84909 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103108 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.5м/с
48%
749мм
Популярные новости
США работают с европейскими и не только союзниками над гарантиями безопасности для Украины - Рубио19 августа, 07:15 • 5986 просмотра
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине19 августа, 07:45 • 21802 просмотра
"Сообщения больше нет": Силы обороны Украины уничтожили российский поезд с горючим в ЗапорожьеPhoto19 августа, 08:51 • 8044 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 20216 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 25780 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 34980 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 33951 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 34607 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 26382 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 26711 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 326 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 20656 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 102939 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 56678 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 113336 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
Евро
Доллар США
BFM TV

В среду в столице частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Киеве 20 августа частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе. Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00 на участке от моста Метро до Почтовой площади.

В среду в столице частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе

Завтра, 20 августа, в Киеве частично будут ограничивать движение транспорта по Набережному шоссе, в направлении от моста Метро до Почтовой площади. Об этом пишет УНН со ссылкой на Официальный портал Киева.

Детали

"20 августа, с 10:00 до 16:00, частично будут ограничивать движение транспорта по Набережному шоссе, в направлении от моста Метро до Почтовой площади. Дорожники КП ДЭУ Печерского района будут ремонтировать ливнеприемный колодец вблизи пешеходного моста", - говорится в сообщении.

Коммунальщики просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе в Днепровском и Дарницком районах столицы.

Павел Башинский

ОбществоКиевАвто
Дарницкий район
Печерский район
Киев