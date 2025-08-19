В среду в столице частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе
Киев • УНН
Завтра, 20 августа, в Киеве частично будут ограничивать движение транспорта по Набережному шоссе, в направлении от моста Метро до Почтовой площади. Об этом пишет УНН со ссылкой на Официальный портал Киева.
Детали
"20 августа, с 10:00 до 16:00, частично будут ограничивать движение транспорта по Набережному шоссе, в направлении от моста Метро до Почтовой площади. Дорожники КП ДЭУ Печерского района будут ремонтировать ливнеприемный колодец вблизи пешеходного моста", - говорится в сообщении.
Коммунальщики просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Напомним
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе в Днепровском и Дарницком районах столицы.