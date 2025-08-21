Генпрокурор про допит обвинуваченого у справі вбивства на фунікулері: Косов постійно плутав покази

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що під час допиту в суді ексспівробітник Управління державної охорони Артем Косов, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, постійно змінював свої покази чи відмовлявся відповідати на запитання. Про це він розповів після сьогоднішнього засідання суду, повідомляє УНН.

Завершено ще один етап у справі вбивства Максима Матерухіна. Сьогодні суд допитав обвинуваченого Косова. Це був емоційно складний допит. Обвинувачений постійно плутав покази, змінював їх або ж просто відмовлявся відповідати на запитання. Подеколи, його слова суперечили попереднім свідченням. Наш висновок — він намагається ввести в оману суд так само, як, на наше переконання, вводив в оману досудове слідство - заявив Кравченко.

Водночас, за його словами, сторона обвинувачення задоволена результатами сьогоднішнього засідання.

Кравченко також розповів, що суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про проведення комплексної судово-медичної трасологічної експертизи. Крім того, за дорученням суду ДБР проведе ще один слідчий експеримент з обвинуваченим.

Процес почав рухатися до логічного завершення. Попереду результати експерименту та експертизи, а далі стадія дебатів - розповів Генпрокурор.

Доповнення

Сьогодні, 21 серпня, Шевченківський райсуд Києва допитав ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця.

Під час засідання суду Генеральний прокурор Руслан Кравченко запитав в підсудного, чи визнає він себе винним. Косов заперечив свою провину.

Також Кравченко спитав у Косова, чи він вживав алкогольні напої у день трагедії. Обвинувачуваний розповів, що пив у той день. Крім того, розказав, що рівно за сім днів до інциденту вживав канабіс.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.

