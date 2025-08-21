$41.380.02
Ексклюзив
12:13 • 1628 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
10:22 • 8616 перегляди
07:38 • 26447 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
07:38 • 26447 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 36630 перегляди
21 серпня, 05:30 • 40431 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
21 серпня, 05:30 • 40431 перегляди
20 серпня, 15:55 • 65769 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
20 серпня, 15:55 • 65769 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 165537 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 70853 перегляди
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 134405 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 134405 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 347352 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Генпрокурор про допит обвинуваченого у справі вбивства на фунікулері: Косов постійно плутав покази

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що обвинувачений у вбивстві на фунікулері Артем Косов плутав покази та відмовлявся відповідати на запитання під час допиту. Суд задовольнив клопотання про комплексну експертизу та слідчий експеримент.

Генпрокурор про допит обвинуваченого у справі вбивства на фунікулері: Косов постійно плутав покази

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що під час допиту в суді ексспівробітник Управління державної охорони Артем Косов, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, постійно змінював свої покази чи відмовлявся відповідати на запитання. Про це він розповів після сьогоднішнього засідання суду, повідомляє УНН

Завершено ще один етап у справі вбивства Максима Матерухіна. Сьогодні суд допитав обвинуваченого Косова. Це був емоційно складний допит. Обвинувачений постійно плутав покази, змінював їх або ж просто відмовлявся відповідати на запитання. Подеколи,  його слова суперечили попереднім свідченням. Наш висновок — він намагається ввести в оману суд так само, як, на наше переконання, вводив в оману досудове слідство

- заявив Кравченко.

Водночас, за його словами, сторона обвинувачення задоволена результатами сьогоднішнього засідання.

Кравченко також розповів, що суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про проведення комплексної судово-медичної трасологічної експертизи. Крім того, за дорученням суду ДБР проведе ще один слідчий експеримент з обвинуваченим.

Процес почав рухатися до логічного завершення. Попереду результати експерименту та експертизи, а далі стадія дебатів

-  розповів Генпрокурор.

"Додатково підтвердить всі докази": Кравченко про рішення суду щодо проведення додаткової експертизи у справі вбивства підлітка на фунікулері21.08.25, 14:40 • 1130 переглядiв

Доповнення

Сьогодні, 21 серпня, Шевченківський райсуд Києва допитав ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця.     

Під час засідання суду Генеральний прокурор Руслан Кравченко запитав в підсудного, чи визнає він себе винним. Косов заперечив свою провину. 

Також Кравченко спитав у Косова, чи він вживав алкогольні напої у день трагедії. Обвинувачуваний розповів, що пив у той день. Крім того, розказав, що рівно за сім днів до інциденту вживав канабіс.

Генпрокурор допитав Косова: обвинувачений пояснив, чому вважає себе не винним21.08.25, 11:19 • 3320 переглядiв

Нагадаємо 

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу. 

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим. 

"Відтепер жодних затягувань чи безпідставних перенесень засідань": Кравченко про суд над Косовим20.08.25, 20:57 • 3348 переглядiв

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Пістолет
Дитина
Святошинський район
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство закордонних справ України
Печерський район
Київ
Харків