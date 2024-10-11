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Обрання запобіжного заходу військовому, який публічно заявив про СЗЧ: суд відмовив захисту у відводі судді

Київ • УНН

 • 12869 перегляди

Суддя Печерського суду Києва відхилив клопотання про відвід судді у справі військовослужбовця Сергія Гнезділова. Гнезділову, який публічно заявив про залишення частини, оголошено підозру в дезертирстві.

Обрання запобіжного заходу військовому, який публічно заявив про СЗЧ: суд відмовив захисту у відводі судді

Суддя Печерського районного суду  Києва відмовив стороні захисту у відводі слідчого судді Євгена Хайнацького від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу військовослужбовцю 56 окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення військової частини, передає УНН.

Так, суддя відмовив адвокату у відводі слідчого судді Хайнацького від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Сергію Гнезділову.

Додамо

Адвокат Олександр Шадрін  заявив про відвід судді Хайнацького від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Гнезділову.

Доповнення

Військовослужбовцю 56-ої ОМПБр Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення військової частини, оголосили про підозру у дезертирстві. 

Напередодні працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соцмережі. 

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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