Избрание меры пресечения военному, который публично заявил о СЗЧ: суд отказал защите в отводе судьи
Киев • УНН
Судья Печерского суда Киева отклонил ходатайство об отводе судьи по делу военнослужащего Сергея Гнездилова. Гнездилову, который публично заявил об оставлении части, объявлено подозрение в дезертирстве.
Судья Печерского районного суда Киева отказал стороне защиты в отводе следственного судьи Евгения Хайнацкого от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения военнослужащему 56 отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично заявил об оставлении воинской части, передает УНН.
Так, судья отказал адвокату в отводе следственного судьи Хайнацкого от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Сергею Гнездилову.
Добавим
Адвокат Александр Шадрин заявил об отводе судьи Хайнацкого от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Гнездилову.
Дополнение
Военнослужащему 56-й ОМПБр Сергею Гнездилову, который публично заявил об оставлении воинской части, объявили о подозрении в дезертирстве.
Накануне работники ГБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, который самовольно оставил воинскую часть и сообщил об этом через соцсети.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.