Київ продовжує очищати двори та вулиці від покинутих та пошкоджених авто: де залишилося найбільше

У Києві триває процес очищення дворів та вулиць від покинутих та пошкоджених автомобілів. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення столичної МВА.

Зазначається, що у місті розроблено спеціальний алгоритм поводження з транспортними засобами, що потребують вивезення.

В кожній райдержадміністрації створені комісії, які обліковують кількість та місцезнаходження занедбаних автомобілів. Вони шукають власників, видають припини про переміщення або приведення до належного стану цього транспорту. У випадках, коли це не є можливим або самі власники, або спеціалісти міських служб вивозять такі автівки на спеціально визначені майданчики