Київ продовжує очищати двори та вулиці від покинутих та пошкоджених авто: де залишилося найбільше
Київ • УНН
У Києві триває очищення дворів та вулиць від покинутих та пошкоджених автомобілів. Навесні було обліковано близько 1100 таких авто, більшість з яких планується перемістити до осені.
У Києві триває процес очищення дворів та вулиць від покинутих та пошкоджених автомобілів. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення столичної МВА.
Деталі
Зазначається, що у місті розроблено спеціальний алгоритм поводження з транспортними засобами, що потребують вивезення.
В кожній райдержадміністрації створені комісії, які обліковують кількість та місцезнаходження занедбаних автомобілів. Вони шукають власників, видають припини про переміщення або приведення до належного стану цього транспорту. У випадках, коли це не є можливим або самі власники, або спеціалісти міських служб вивозять такі автівки на спеціально визначені майданчики
Вказується, що навесні в Києві було обліковано близько 1100 таких автомобілів. При цьому ця кількість не остаточна, адже заявки від жителів надходять і досі. Наразі планується перемістити основний обʼєм автівок до осені.
Солом’янський, Шевченківський райони очищені від покинутих транспортних засобів, облікованих комісіями при РДА. Нині там тривають роботи щодо транспортних засобів, які зазнають пошкоджень від обстрілів або щодо яких звертаються жителі
Там уточнили, що у Печерському, Дарницькому та Оболонському районах залишилось вивезти по 2-3 авто, в Подільському - 10, Дніпровському - 20, Голосіївському - 22, Святошинському - 23.
В Деснянському районі хоч і залишилось найбільше неприбраних авто - 112. Та загальна кількість виявлених транспортних засобів там найбільша - 414. Загалом по місту залишились неприбраними 194 автомобілі
У КМВА закликали киян в разі вивлення покинутого або пошкодженого авто надсилати фото та локацію.
Нагадаємо
В січні у столиці стартував процес вивезення автомобілів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. За словами голови КМВА, зафіксовано понад тисячу покинутих автівок, які створюють перешкоди для рятувальної техніки.
