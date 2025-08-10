$41.460.00
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 27680 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 90207 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 80819 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 256160 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 143986 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 315829 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 291711 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106116 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 148744 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 79003 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Київ продовжує очищати двори та вулиці від покинутих та пошкоджених авто: де залишилося найбільше

Київ • УНН

 • 580 перегляди

У Києві триває очищення дворів та вулиць від покинутих та пошкоджених автомобілів. Навесні було обліковано близько 1100 таких авто, більшість з яких планується перемістити до осені.

Київ продовжує очищати двори та вулиці від покинутих та пошкоджених авто: де залишилося найбільше

У Києві триває процес очищення дворів та вулиць від покинутих та пошкоджених автомобілів. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення столичної МВА.

Деталі

Зазначається, що у місті розроблено спеціальний алгоритм поводження з транспортними засобами, що потребують вивезення.

В кожній райдержадміністрації створені комісії, які обліковують кількість та місцезнаходження занедбаних автомобілів. Вони шукають власників, видають припини про переміщення або приведення до належного стану цього транспорту. У випадках, коли це не є можливим або самі власники, або спеціалісти міських служб вивозять такі автівки на спеціально визначені майданчики

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що навесні в Києві було обліковано близько 1100 таких автомобілів. При цьому ця кількість не остаточна, адже заявки від жителів надходять і досі. Наразі планується перемістити основний обʼєм автівок до осені.

Солом’янський, Шевченківський райони очищені від покинутих транспортних засобів, облікованих комісіями при РДА. Нині там тривають роботи щодо транспортних засобів, які зазнають пошкоджень від обстрілів або щодо яких звертаються жителі

- розповіли в КМВА.

Там уточнили, що у Печерському, Дарницькому та Оболонському районах залишилось вивезти по 2-3 авто, в Подільському - 10, Дніпровському - 20, Голосіївському - 22, Святошинському - 23.

В Деснянському районі хоч і залишилось найбільше неприбраних авто - 112. Та загальна кількість виявлених транспортних засобів там найбільша - 414. Загалом по місту залишились неприбраними 194 автомобілі

- зазначається у повідомленні.

У КМВА закликали киян в разі вивлення покинутого або пошкодженого авто надсилати фото та локацію.

Нагадаємо

В січні у столиці стартував процес вивезення автомобілів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. За словами голови КМВА, зафіксовано понад тисячу покинутих автівок, які створюють перешкоди для рятувальної техніки.

Вадим Хлюдзинський

КиївАвто
Дарницький район
Подільський район
Святошинський район
Солом'янський район
Голосіївський район
Печерський район
Київ