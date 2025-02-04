У Києві приберуть понад 1000 пошкоджених та покинутих авто

З вулиць Києва евакуюють понад 1000 пошкоджених та покинутих автомобілів. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста, затвердивши алгоритм їх переміщення. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

За його словами, ці автомобілі роками залишалися на дорогах та прибудинкових територіях, створюючи низку проблем. Вони перешкоджають руху спецтехніки та екстрених служб, погіршують санітарний стан дворів, накопичують сміття, а біля дитячих майданчиків можуть становити загрозу для дітей.

Згідно з ухваленим механізмом, місто визначить спеціальні місця для зберігання переміщених автівок. Власники матимуть можливість повернути свій транспортний засіб за відповідним запитом.

"В рішенні йдеться не про утилізацію цих транспортних засобів, а саме про переміщення авто в окремі місця, де вони не створюватимуть перешкод для життєдіяльності міста", - зазначив Ткаченко.

Детальніше про алгоритм евакуації у КМВА обіцяють повідомити згодом.

Також на засіданні Ради оборони Києва обговорили питання функціонування громадського транспорту під час повітряної тривоги. Влада працює над пропозиціями, що мають враховувати як безпекові, так і логістичні аспекти.

Нагадаємо

Голова Асоціації перевізників Києва заявив, що зупинка транспорту під час тривоги створює небезпечне скупчення людей. На транспортних вузлах збираються тисячі пасажирів, що підвищує ризики.

Пізніше Ткаченко виступив за перегляд рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог у Києві.