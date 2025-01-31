КМВА ініціює перегляд рішення про зупинку транспорту під час тривог

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко виступив за перегляд рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог у Києві. Напрацювання представлять вже на найближчому засіданні Ради оборони. Про це інфомує КМВА у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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Зазначається, що пропозиція була зроблена під час круглого столу "Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві" у четвер, 30 січня.

Дискусія пройшла в рамках пошуку інструментів для розробки ефективної стратегії збереження безпеки та мобільності мешканців столиці в умовах воєнного стану.

Відкритий обмін думками та професійний аналіз - це основа ефективних і збалансованих рішень. Так само збалансованим має бути й функціонування міста: безпека та мобільність киян є пріоритетом

Ткаченко наголосив, що розглядаючи питання зупинки громадського транспорту під час тривог, він не отримав жодних задокументованих аналітичних обґрунтувань цього рішення.

Всі сторони дискусії виступили за необхідність зваженого, комплексного підходу, який врахує як безпекові, так і транспортні аспекти. Ці напрацювання... будуть представлені на одному з найближчих засідань Ради оборони