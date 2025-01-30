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У столиці про хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті

У столиці про хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті

Київ • УНН

 • 65903 перегляди

Київрада ухвалила рішення про оголошення хвилини мовчання у громадському транспорті та через міські системи оповіщення.

Київська міська рада ухвалила рішення, за яким у столиці про хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті, через звукові системи оповіщення, а також на рекламних носіях і через мобільний застосунок "Київ Цифровий". Про це повідомляє Київська міськрада, передає УНН.

У столиці затвердили перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Про початок хвилини мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті, а також через звукові системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, на рекламних носіях і через мобільний застосунок "Київ Цифровий",

- йдеться у повідомленні.

Крім того, установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, рекомендують призупиняти роботу на хвилину о 09:00, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів.

Відповідне рішення було підтримано 78 депутатами.

Нагадаємо

Кілька днів тому стало відомо, що в Києві розробили рекомендації щодо проведення щоденної хвилини мовчання.

Павло Башинський

Павло Башинський

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