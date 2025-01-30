У столиці про хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті
Київ • УНН
Київрада ухвалила рішення про оголошення хвилини мовчання у громадському транспорті та через міські системи оповіщення.
Київська міська рада ухвалила рішення, за яким у столиці про хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті, через звукові системи оповіщення, а також на рекламних носіях і через мобільний застосунок "Київ Цифровий". Про це повідомляє Київська міськрада, передає УНН.
У столиці затвердили перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Про початок хвилини мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті, а також через звукові системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, на рекламних носіях і через мобільний застосунок "Київ Цифровий",
Крім того, установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, рекомендують призупиняти роботу на хвилину о 09:00, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів.
Відповідне рішення було підтримано 78 депутатами.
Нагадаємо
Кілька днів тому стало відомо, що в Києві розробили рекомендації щодо проведення щоденної хвилини мовчання.