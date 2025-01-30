В столице о минуте молчания будут объявлять в общественном транспорте
Киев • УНН
Киевсовет принял решение об объявлении минуты молчания в общественном транспорте и через городские системы оповещения.
Киевский городской совет принял решение, по которому в столице о минуте молчания будут объявлять в общественном транспорте, через звуковые системы оповещения, а также на рекламных носителях и через мобильное приложение "Киев Цифровой". Об этом сообщает Киевский горсовет, передает УНН.
В столице утвердили перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания. О начале минуты молчания будут объявлять в общественном транспорте, а также через звуковые системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости, на рекламных носителях и через мобильное приложение "Киев Цифровой",
Кроме того, учреждениям, заведениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендуют приостанавливать работу на минуту в 09:00, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий.
Соответствующее решение было поддержано 78 депутатами.
Напомним
Несколько дней назад стало известно, что в Киеве разработали рекомендации по проведению ежедневной минуты молчания.