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КГВА инициирует пересмотр решения об остановке транспорта во время тревог

КГВА инициирует пересмотр решения об остановке транспорта во время тревог

Киев  •  УНН

 • 5463 просмотра

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Начальник КГВА Тимур Ткаченко инициирует пересмотр решения об остановке общественного транспорта во время тревог. Предложения по изменениям представят на ближайшем заседании Совета обороны Киева.

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко выступил за пересмотр решения об остановке общественного транспорта во время тревог в Киеве. Наработки представят уже на ближайшем заседании Совета обороны. Об этом сообщает КГВА в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что предложение было сделано во время круглого стола "Обеспечение надежной работы общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве" в четверг, 30 января. 

Дискуссия прошла в рамках поиска инструментов для разработки эффективной стратегии сохранения безопасности и мобильности жителей столицы в условиях военного положения.

Открытый обмен мнениями и профессиональный анализ - это основа эффективных и сбалансированных решений. Так же сбалансированным должно быть и функционирование города: безопасность и мобильность киевлян является приоритетом

- отметил начальник КГВА на мероприятии.

Ткаченко отметил, что рассматривая вопрос остановки общественного транспорта во время тревог, он не получил никаких задокументированных аналитических обоснований этого решения.

Все стороны дискуссии выступили за необходимость взвешенного, комплексного подхода, который учтет как аспекты безопасности, так и транспортные аспекты. Эти наработки... будут представлены на одном из ближайших заседаний Совета обороны

- говорится в заметке КГВА.

Кроме того, по словам Ткаченко, принятое решение Совета обороны выполняется выборочно, ведь в нем указано, что останавливаться должны все - и коммунальный, и частный транспорт, однако на практике этого не происходит.

Напомним

Председатель Ассоциации перевозчиков Киева заявил, что остановка транспорта во время тревоги создает опасное скопление людей. На транспортных узлах собираются тысячи пассажиров, что повышает риски.

В столице о минуте молчания будут объявлять в общественном транспорте30.01.25, 20:20 • 28106 просмотров

Вита Зеленецкая

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