У Києві розпочали прибирання згорілих через атаки рф автомобілів
Київ • УНН
У столиці стартував процес вивезення автомобілів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. За словами голови КМВА, зафіксовано понад тисячу покинутих автівок, які створюють перешкоди для рятувальної техніки.
У Києві стартував процес вивезення автомобілів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
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"Вчора почали процес прибирання згорілих авто з вулиць міста. Дякую всім службам, які долучились сьогодні і надалі працюватимуть над цим завданням. Працюємо", - написав Ткаченко.
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Голова КМВА Тимур Ткаченко дав доручення розпочати процес вивезення з вулиць столиці автомобілів, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів.
"На сьогодні у Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок. Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою. Водночас багато з цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати", - розповів Ткаченко, анонсувавши початок процесу вивезення таких транспортних засобів.
З його слів, на найближчому засіданні Ради оборони спільно з відповідними службами напрацюють ефективний механізм, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому.